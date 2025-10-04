Éleslövészeket is riadóztattak a prágai repülőtér védelmére drónészlelés miatt

Amennyiben a fenyegetés valósnak bizonyul, a rendőrség kész azonnal leállítani a repülőtér forgalmát és lezárni a repülőtérhez vezető utakat. A biztonsági intézkedésekbe nagyszámú rendőr kapcsolódott be, akik a hadsereggel is együttműködnek.

A repülőtéren és környékén az éleslövészek is elfoglalták állomáshelyeiket és szükség esetén készek beavatkozni – közölte a rendőrség az X közösségi oldalon.

Hangsúlyozták, hogy az információk egyelőre ellenőrizetlenek, ezért csak megelőző intézkedésekről van szó.

A rendőrségi információk szerint a repülőteret angol nyelven értesítették telefonon este hét óra után, nagyobb számú drónról beszámolva.

Később a rendőrség megerősítette: készek a beavatkozásra, de ismételten rámutattak, a fenyegetés még mindig nincs megerősítve, és a telefonáló személyét sem sikerült egyelőre megállapítani.

(MTI)