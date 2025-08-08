Egészen a péntek hajnali órákig tartott Izrael biztonsági kabinetjének megbeszélése, amelyen végül elfogadták Gáza megszállásának tervét, amelyről még előző nap beszélt az izraeli miniszterelnök Benjamin Netanjahu a Fox Newsnak adott interjújában - írja a 444.

A hivatala által kiadott közleményben részletezik is a jóváhagyott terveket, valamit az „öt elvet a háború befejezésére”. „Az Izraeli Védelmi Erők felkészülnek Gáza városának ellenőrzésének átvételére, miközben humanitárius segítséget nyújtanak a harci övezeteken kívüli civil lakosságnak” – áll a közleményben, részletezve a „háború befejezésének” öt alapelvét:

A Hamász leszerelése. Minden túsz visszatérése – élők és holtak egyaránt. A Gázai övezet demilitarizálása. Izrael biztonsági ellenőrzése a Gázai övezet felett. Egy alternatív polgári kormány létezése, amely nem a Hamász vagy a Palesztin Hatóság.

Netanjahu korábban azt mondta, a biztonságuk garantálása érdekében akarják eltávolítani a Hamászt, egyúttal lehetővé akarják tenni a lakosság számára, hogy kiszabaduljon Gázából, a területet pedig át akarják adni egy polgári kormánynak – írta a 444.