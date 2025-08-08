1p
Külpolitika Izrael

Elfogadták Gáza megszállásának tervét

mfor.hu

Cél a Hamász leszerelése.

Egészen a péntek hajnali órákig tartott Izrael biztonsági kabinetjének megbeszélése, amelyen végül elfogadták Gáza megszállásának tervét, amelyről még előző nap beszélt az izraeli miniszterelnök Benjamin Netanjahu a Fox Newsnak adott interjújában - írja a 444. 

A hivatala által kiadott közleményben részletezik is a jóváhagyott terveket, valamit az „öt elvet a háború befejezésére”. „Az Izraeli Védelmi Erők felkészülnek Gáza városának ellenőrzésének átvételére, miközben humanitárius segítséget nyújtanak a harci övezeteken kívüli civil lakosságnak” – áll a közleményben, részletezve a „háború befejezésének” öt alapelvét:

  1. A Hamász leszerelése.
  2. Minden túsz visszatérése – élők és holtak egyaránt.
  3. A Gázai övezet demilitarizálása.
  4. Izrael biztonsági ellenőrzése a Gázai övezet felett.
  5. Egy alternatív polgári kormány létezése, amely nem a Hamász vagy a Palesztin Hatóság.

 Netanjahu korábban azt mondta, a biztonságuk garantálása érdekében akarják eltávolítani a Hamászt, egyúttal lehetővé akarják tenni a lakosság számára, hogy kiszabaduljon Gázából, a területet pedig át akarják adni egy polgári kormánynak – írta a 444.

Putyin megmondta, hol találkozna Trumppal

Baráti helyszínen. 

Hivatalos Trump és Putyin találkozni fognak

Megállapodott Oroszország és az Egyesült Államok arról, hogy Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök találkozni fog a közeljövőben – jelentette be Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója csütörtökön Moszkvában.

Durva vámok jöhetnek a chipekre és félvezetőkre

Donald Trump amerikai elnök szerdán bejelentette, hogy az Egyesült Államok „körülbelül 100 százalékos” vámot vet ki az importált félvezető chipekre, hozzátéve, hogy a chipgyártók elkerülhetik a vámot, ha befektetnek az amerikai gyártásba.

Donald Trump büntetővámot vezet be Indiával szemben az oroszországi kőolajbeszerzések miatt

Donald Trump amerikai elnök büntetővámot vezet be Indiával szemben az oroszországi kőolajbeszerzések miatt – az erről szóló elnöki rendeletet szerdán tett közzé a Fehér Ház.

Izraeli katonák járőröznek a megszállt Ciszjordániában

Szankciót vet ki Izraelre az egyik szomszédunk

Betiltotta az Izrael által megszállt palesztin területekről származó termékek importját Szlovénia szerdán, és további segélycsomagot hagyott jóvá a gázai palesztinok számára – közölte a ljubljanai kormány.

XIV. Leó pápa

XIV. Leó pápa: Hirosima a nukleáris fegyverek okozta pusztításra figyelmeztet

Az idő múlása ellenére a hirosimai atomtámadás egyetemes figyelmeztetés a háborúkra, különösképpen a nukleáris fegyverek okozta pusztításra – mondta XIV. Leó pápa az atombomba ledobásának 80. évfordulóján szerdán.

Karol Nawrocki

Fontos szövetségest kapott Orbán Viktor

Letette esküjét az új lengyel elnök, aki a Fidesz-szövetséges Jog és Igazságosság (PiS) támogatásával nyerte meg az elnökválasztást idén júniusban.    

Üdülőközpontra záporoztak Putyin bombái

Az orosz hadsereg csapást mért a Zaporizzsjai járásra.

Küszöbön az újabb botrány? Újabb politikus menekülhet Magyarországra

Most egy parlamenti képviselő érkezhet a letartóztatás elől menekülve.

Az oroszok egyet léptek az atomháború felé

A Kreml bejelentette, hogy már nem tartja magát a rövid és közepes hatótávolságú rakéták telepítésére vonatkozó moratóriumhoz.

