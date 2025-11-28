2p
Külpolitika Lengyelország

Elfogatóparancsot adott ki Lengyelország a külföldre menekült szabotőrök ellen

mfor.hu

A vasúti szabotázsakciók elkövetésével gyanúsított két ukrán állampolgár, Jevhen Ivanov és Olekszander Kononov ellen elfogatóparancsot adott ki a lengyel ügyészség – közölte pénteken az X-en Przemyslaw Nowak lengyel államügyészségi szóvivő.

A két férfit a múlt héten azzal gyanúsították meg, hogy ők az elkövetői azoknak a szabotázsakcióknak, amelyek következtében november közepén két helyen megrongálódott az Ukrajnába is átvezető Varsó-Lublin vasútvonal, ami a lengyel hatóságok szerint közlekedési katasztrófa közvetlen veszélyét idézte elő.

A 41 éves Jevhen Ivanov és a 39 éves Olekszander Kononov a tett után Fehéroroszországba menekült.

A pénteken kiadott lengyelországi elfogatóparancs után várható a nemzetközi körözés elindítása is.

A lengyel hatóságok megállapításai szerint Jevhen Ivanovot tavaly az orosz katonai hírszerzés (GRU) szervezte be, Ukrajnában egy dróngyártó üzem elleni támadás tervezéséért ítélték el távollétében.

A novemberi vasúti szabotázsakciók kapcsán a lengyel ügyészség eddig összesen öt embert vett őrizetbe, közülük egyet, Volodimir B. ukrán állampolgárt múlt héten háromhónapos előzetes letartóztatásba helyeztek, és azzal gyanúsították meg, hogy logisztikai támogatást adott a szabotázsakciók két közvetlen elkövetőjének.

A többi négy embert szabadlábra helyezték, egyiküket dokumentumhamisítással gyanúsították meg.

Lengyelország még az elfogatóparancs kiállítása előtt, a múlt héten kérte Fehéroroszországtól Ivanov és Kononov kiadatását.

A fehérorosz hatóságok megerősítették, hogy a két férfi belépett az országba. Bejelentették, hogy intézkedéseket hoznak a gyanúsítottak tartózkodási helyének megállapítására, és megvizsgálják a lengyel kiadatási kérelmet.

Az ügy feltételezett orosz háttere miatt Gdansk balti-tengeri kikötővárosban bezárták az orosz főkonzultátust, amely az utolsó, még működő ilyen orosz diplomáciai képviselet volt Lengyelországban.

Moszkva visszautasította, hogy köze volna a szabotázsakciókhoz, és a gdanski külképviseletet érintő lengyel lépésre válaszolva visszavonta az irkutszki lengyel főkonzulátus működéséhez való hozzájárulását.

A vasúti incidens miatt Lengyelországban több száz katonát vezényeltek a stratégiai fontosságú infrastruktúra védelmére.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin találkozója a moszkvai Kremlben 2025. november 28-án

Putyin szerint Magyarország kiegyensúlyozott az ukrajnai kérdésben

Erről akkor beszélt az orosz elnök, amikor fogadta a Kremlben Orbán Viktort.

Az orosz energiafüggőség a többség szerint hátrány

Az orosz energiafüggőség a többség szerint hátrány

A lakosság többsége szerint Magyarország energiaellátása olyan erősen függ az orosz forrásokból származó importtól, ami kockázatot jelent, és a legfontosabb cél ma Magyarország energiaellátásának biztosítása szempontjából az, hogy az egy országtól való függés mértéke csökkenjen.

Váratlan fordulat az ukrajnai korrupciós botrányban

Váratlan fordulat az ukrajnai korrupciós botrányban

A nyomozók pénteken razziát tartottak Volodimir Zelenszkij elnök legfőbb tanácsadója, Andrij Jermak otthonában.

Orbán Viktor: Irány Moszkva! – a rádió helyett

Orbán Viktor: Irány Moszkva! – a rádió helyett

A miniszterelnök péntek hajnalban az orosz fővárosba repült Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter társaságában.

Az EU erősítené szerepét Ukrajna békéjében

Az Európai Parlament felszólította az EU-t, hogy vállaljon nagyobb felelősséget Európa biztonságért, és a lehető legaktívabban támogassa a békét Ukrajnában.

A szerb elnök végtelenül hálás Orbán Viktornak

A magyar miniszterelnök Szabadkán járt. 

A Politico szerint a békemegállapodás aláírására sürgeti Trump Zelenszkijt

A Politico szerint a békemegállapodás aláírására sürgeti Trump Zelenszkijt

Több különböző, a folyamatokra rálátó forrás is azt nyilatkozta a Politicónak, hogy Donald Trump mindenekelőtt azt akarja, hogy a felek aláírjanak egy békemeállapodást az ukrajnai háború ügyében. Az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról csak ezt követően akar tárgyalni az amerikai elnök.

Szijjártó Péter gépét nem engedték leszállni – ez az indok

Szijjártó Péter gépét nem engedték leszállni – ez az indok

Az ország honvédelmi minisztere döntött.

Ebben a kínaiak követik az oroszokat

Ebben a kínaiak követik az oroszokat

Az ázsiai óriás megkezdte saját „árnyékflottájának” kiépítését, amely megkerülné a Kreml egyik vezető iparágára vonatkozó szankciókat. Így az oroszok már nem csak saját árnyékflottájukra támaszkodhatnak.

Az amerikai béketervet részben oroszok írhatták

Az amerikai béketervet részben oroszok írhatták

Az Egyesült Államok által támogatott 28 pontos ukrajnai béketerv egy olyan, Oroszország által készített dokumentumból is táplálkozott, amelyet októberben adtak át a Trump-adminisztrációnak – állítják az ügyet ismerő források.

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom


Meglepetésözön a telco szolgáltatótól.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei


Teljes lett az NFC-érintésmentes fizetési paletta.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168