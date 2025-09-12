Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p

Változó hazai szabályozás: mit vár el az Ön cégétől a hatóság?
Sokakat érint - jöjjön el!

Klasszis Talks & Wine - Fenntarthatóság 2025 ősz

2025. szeptember 17.

Részletek itt >

Külpolitika Donald Trump Egyesült Államok

Elfogták Charlie Kirk feltételezett merénylőjét, Trump halálbüntetést követel

mfor.hu

Elfogták a Charlie Kirk konzervatív médiaszemélyiség elleni merénylet feltételezett elkövetőjét – jelentette be Donald Trump amerikai elnök pénteken egy interjúban.

Donald Trump a Fox News hírtelevízió reggeli műsorának adott stúdióinterjú elején közölte, hogy a hatóságok őrizetében van a gyanúsított. Részleteket nem közölt. Nem sokkal korábban Utah államban is bejelentették, hogy a gyanúsítottat letartóztatták.

Az elnök elismerését fejezte ki a nyomozásban részt vevő rendőrségi erők felé. Gyors bírósági tárgyalást sürgetett, és reményét fejezte ki, hogy az elkövetőt halálra ítélik majd a büntetőeljárás végén.

Az elnök kifejtette, hogy a halálos merénylet „még nagyobbá tette” Charlie Kirköt.

A népszerű konzervatív aktivistával, széles körben ismert médiaszemélyiséggel a Utah Valley Egyetemen diákoknak tartott vitafórum közben egyetlen puskalövéssel végzett gyilkosa mintegy 200 méter távolságból.

Csütörtökön a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) közzétette a gyanúsított fényképét, és a lakosság segítségét kérte, és 100 ezer dolláros nyomravezetői díjat ajánlott fel.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Washingtonnal telefonált Szijjártó Péter – az ernergiaellátás is szóba került

Washingtonnal telefonált Szijjártó Péter – az energiaellátás is szóba került

Telefonon egyeztetett a két vezető pénteken.    

Donald Tusk

Újabb bejelentést tett a lengyel kormányfő az orosz dróntámadásról

Nem volt tévedés a Lengyelországgal szembeni dróntámadás – írta Donald Tusk lengyel kormányfő pénteken az X-en, Donald Trump amerikai elnök előző napi kijelentésére reagálva.

A lengyelek helyett is bosszút álltak az ukránok

A lengyelek helyett is bosszút álltak az ukránok

Fontos olajlétesítményeket is csapások értek.

Az ukrán elnöknek már meg is van az elképzelése az orosz drónveszély elhárítására

Az ukrán elnöknek már meg is van az elképzelése az orosz drónveszély elhárítására

Volodimir Zelenszkij szerdán azzal érvelt, hogy az orosz drónok Lengyelországba történő behatolása azt jelenti, hogy Európának közös légvédelem és hatékony légvédelmi pajzs létrehozásán kell dolgoznia.

Bekeményítettek a lengyel az orosz drónok miatt

Bekeményítettek a lengyelek az orosz drónok miatt

Szigorítás a légtérben.

Orbán Viktor is megszólalt az amerikai merényletről

Orbán Viktor is megszólalt az amerikai merényletről

Reagált az amerikai politikai gyilkosság hírére.

Bendarzsevszkij Anton elmondta, miért fontos az orosz drón berepülés Lengyelország területére

Bendarzsevszkij Anton elmondta, miért fontos az orosz drón berepülése Lengyelország területére

A biztonsági szakértő új poszttal jelentkezett. 

Orosz drónok Lengyelország felett: fontos hívása volt az elnöknek

Orosz drónok Lengyelország felett: fontos hívása volt az elnöknek

Trumppal is beszélt a lengyel elnök.

Merénylet Amerikában: megölték a Trump-kampány kulcsemberét

Merénylet Amerikában: megölték a Trump-kampány kulcsemberét

Charlie Kirk 32 éves volt.

Azt állítják az oroszok, hogy nem tervezték a dróntámadást

Az orosz hadsereg nem tervezte lengyelországi célpontok támadását – közölte az orosz védelmi minisztérium.

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja (x)

A pénzügyi biztonság megteremtése tudatos.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket


Rakéta jelenik meg fizetéskor.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168