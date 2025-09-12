Elfogták Charlie Kirk feltételezett merénylőjét, Trump halálbüntetést követel

Donald Trump a Fox News hírtelevízió reggeli műsorának adott stúdióinterjú elején közölte, hogy a hatóságok őrizetében van a gyanúsított. Részleteket nem közölt. Nem sokkal korábban Utah államban is bejelentették, hogy a gyanúsítottat letartóztatták.

Az elnök elismerését fejezte ki a nyomozásban részt vevő rendőrségi erők felé. Gyors bírósági tárgyalást sürgetett, és reményét fejezte ki, hogy az elkövetőt halálra ítélik majd a büntetőeljárás végén.

Az elnök kifejtette, hogy a halálos merénylet „még nagyobbá tette” Charlie Kirköt.

A népszerű konzervatív aktivistával, széles körben ismert médiaszemélyiséggel a Utah Valley Egyetemen diákoknak tartott vitafórum közben egyetlen puskalövéssel végzett gyilkosa mintegy 200 méter távolságból.

Csütörtökön a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) közzétette a gyanúsított fényképét, és a lakosság segítségét kérte, és 100 ezer dolláros nyomravezetői díjat ajánlott fel.

(MTI)