Elfogták a Lánchídról izraeli zászlókat eltüntető külföldieket

Orbán Viktor miniszterelnök kedden hivatalában fogadta Jichák Hercogot, Izrael Állam elnökét – jelentette be a Miniszterelnöki Sajtóiroda.

Előszőr a Blikk számolt be arról, hogy a Lánchídról több olyan izraeli zászló is eltűnt, amelyet Benjamin Netanjahu budapesti látogatása alkalmából helyeztek ki. Mint írják, az egymást váltó izraeli és magyar zászlók közül az egyik oldalon az összes izraeli eltűnt, a másikon pedig csak néhány maradt.

A készenléti rendőrök 2025. április 5-én 5 óra 10 perckor két spanyol állampolgárságú férfit is elfogtak, akik a Széchenyi Lánchídon egy magyar zászlót letörtek. Az V. kerületi rendőrök őket garázdaság és rongálás vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vételüket követően kezdeményezték letartóztatásukat.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság garázdaság, rongálás és lopás bűntett gyanúja miatt rendelt el nyomozást, mert izraeli zászlókat törtek le — számol be róla a Police.hu.

