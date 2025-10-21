Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Külpolitika Budapest Donald Trump Vlagyimir Putyin

Elhalasztották a budapesti Trump–Putyin-találkozót

mfor.hu

Nincs tervben Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozója „a közeljövőben” – közölte a Fehér Ház egyik tisztviselője.

Donald Trump múlt csütörtökön jelentette be, hogy két héten belül Budapesten tárgyalna az orosz államfővel az ukrajnai háborúról. Az előkészítő megbeszélést az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio és orosz kollégája, Szergej Lavrov között erre a hétre tervezték, ám a Fehér Ház közleménye szerint a két politikus „eredményes” telefonbeszélgetést folytatott, így személyes találkozóra már „nincs szükség” – számol be róla a BBC.

A Fehér Ház nem közölt további részleteket arról, miért halasztották el a tárgyalásokat.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter még eredményesen beszélt orosz kollégájával Szergej Lavrovval
Marco Rubio amerikai külügyminiszter még eredményesen beszélt orosz kollégájával Szergej Lavrovval
Fotó: Wikipédia/U.S. Department of State

Egy hete jött az ötlet

Trump előző héten, Vlagyimir Putyinnal folytatott telefonbeszélgetésén vetette fel a budapesti csúcstalálkozó ötletét, egy nappal azelőtt, hogy a Fehér Házban fogadta volna Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.

Egyes sajtóértesülések szerint Zelenszkijjel való találkozója „kiabálásba torkollott”, és Trump arra próbálta rávenni az ukrán vezetőt, hogy egy Oroszországgal kötendő megállapodás részeként mondjon le kelet-ukrajnai területek egy részéről.

Hétfőn azonban Trump már támogatta Kijev és több európai vezető által is jóváhagyott tűzszüneti javaslatot, amely a jelenlegi frontvonalak mentén fagyasztaná be a konfliktust.

„Maradjon úgy, ahogy most van” – fogalmazott Donald Trump.

Oroszország ragaszkodik a saját elképzeléséhez

Moszkva többször is elutasította a frontvonal befagyasztását. Lavrov kedden úgy nyilatkozott, hogy Oroszországot csak egy „hosszú távú, fenntartható béke” érdekli, és a mostani vonalak rögzítése csupán „ideiglenes tűzszünetet” eredményezne.

Az orosz külügyminiszter szerint a konfliktus „okainak gyökerét” kell kezelni – ez a Kreml által gyakran használt kifejezés, amely maximalista követeléseikre utal: többek között a Donbász feletti teljes orosz szuverenitás elismerésére és Ukrajna demilitarizálására, amit Kijev és európai partnerei kategorikusan elutasítanak.

Zelenszkij úgy fogalmazott, hogy a frontvonalról szóló viták „a diplomácia kezdetét” jelentik, de Oroszország „mindent megtesz, hogy elkerülje a diplomáciát”.

Az ukrán elnök hozzátette: Moszkva csak akkor figyel fel a tárgyalásokra, ha a hosszú hatótávolságú fegyverek szállításáról esik szó.

Putyin múlt csütörtöki, váratlan telefonhívása Trumpnak azután történt, hogy sajtóértesülések szerint az Egyesült Államok hosszú hatótávolságú Tomahawk rakéták Ukrajnába küldését készítette elő – ezek akár Oroszország mélyére is csapást mérhetnének.

Zelenszkij szerint éppen ez a Tomahawk-rakéták ügye kényszerítette Oroszországot a tárgyalásokra. „A rakétákról szóló vita erős befektetésnek bizonyult a diplomáciába” – tette hozzá.

 

Cselényi Gyula pályája igen magasra ívelhet

Szijjártó Péter orbitális karriert tervez egy magyar számára

Cserényi Gyula személyében Magyarország újabb kutatóűrhajóst tervez küldeni a Nemzetközi Űrállomásra- jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Washingtonban.

Eljött Szijjártó Péter fordulata atomenergia ügyben?

Eljött Szijjártó Péter fordulata atomenergia ügyben?

A külgazdasági és külügyminiszter határozottan kiállt az amerikai-magyar atomenergetikai együttműködés mellett Washingtonban, míg korábban az orosz kapcsolat fontosságát hangsúlyozta.

Figyelmeztette Putyint a lengyel külügyminiszter, hogy földre kényszerítenék

Figyelmeztette Putyint a lengyel külügyminiszter, hogy földre kényszerítenék

Lengyelország kedden figyelmeztette Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy ne utazzon át a légterén a Donald Trump amerikai elnökkel tartandó magyarországi csúcstalálkozó miatt, mivel kénytelenek lennének végrehajtani a nemzetközi elfogatóparancsot, ha ezt megteszi.

Ezt vitet a börtönbe a volt francia elnök, Nicolas Sarkozy

Ezt vitte a börtönbe a volt francia elnök, Nicolas Sarkozy

Megkezdi ötéves börtönbüntetését bűnszövetkezetben való részvétele miatt.

Mégse jön össze a budapesti Trump-Putyin békecsúcs?

Mégse jön össze a budapesti Trump-Putyin békecsúcs?

Külföldi sajtóértesülések szerint ugyanis nem sikerült jól az amerikai és az orosz külügyminiszter hétfő esti telefonos egyeztetése.

Áll a bál az unióban a magyar kormány húzása miatt

Áll a bál az unióban a magyar kormány húzása miatt

Nem ünneplik a budapesti „békecsúcsot” az uniós külügyminiszterek.

A budapesti csúcsról telefonált Szergej Lavrov az amerikai külügyminiszterrel

A budapesti csúcsról telefonált Szergej Lavrov az amerikai külügyminiszterrel

Konstruktív beszélgetés volt állítólag.

A magyar kormány egy kis győzelmet is elkönyvelhetett az unióban a nagy vereség mellett

A magyar kormány egy kis győzelmet is elkönyvelhetett az unióban a nagy vereség mellett

Az energiaügyi pofon mellett azért sikerült egyet odaszúrni Ukrajnának.

Borulhat minden Romániában, a miniszterelnök lemondását követelik

Borulhat minden Romániában, a miniszterelnök lemondását követelik

Elkaszálta a reformot az alkotmánybíróság, a kormányt is maga alá temetheti a döntés?

Zelenszkij bekeményít: nincs kivonulás!

Zelenszkij bekeményít: nincs kivonulás!

Inkább Patriotokat venne orosz pénzből az ukrán elnök. Ha most belemennének egy rossz alkuba, azt később még inkább megbánnák.

