2p
Külpolitika Orosz-ukrán konfliktus

Elhárult egy komoly akadály az ukrán EU-tagság elől?

mfor.hu

Oroszország már nem zárkózik el.

Az amerikai és az ukrán delegációk „valódi előrelépésről” számoltak be a béketárgyalásokon, amelyeket „szinte minden szempontból” „kifejezetten pozitívnak” neveztek. Az amerikai fél szerint a két oldal közötti vitás kérdések mintegy 90 százalékában már sikerült megállapodásra jutni – áll a Guardian beszámolójában.

A vasárnap és hétfőn összesen nyolc órán át zajló egyeztetéseken több európai szereplő is részt vett, köztük Friedrich Merz német kancellár, valamint Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság nemzetbiztonsági tanácsadói. A megbeszélések egyik központi eleme az Ukrajna számára nyújtandó, az NATO ötös cikkelyéhez hasonló biztonsági garanciák kérdése volt, miután Kijev elállt attól a korábbi követelésétől, hogy a szövetség teljes jogú tagjává váljon.

Amerikai tárgyalók szerint Oroszország nem zárkózna el attól sem, hogy Ukrajna csatlakozzon az Európai Unióhoz. A források szerint Donald Trump amerikai elnök „elégedett” a tárgyalásokon elért előrehaladással.

Közelebb az EU-tagsághoz?
Közelebb az EU-tagsághoz?
Fotó: DepositPhotos.com

A területi kérdések megmaradtak

Zelenszkij nyilatkozatában hangsúlyozta: Ukrajna számára kulcsfontosságú, hogy érdekei érvényesüljenek, de hozzátette, úgy érzi, a partnerek meghallják Ukrajnát, készek segíteni, valamint hajlandók közelebb hozni a háború valódi befejezését.

Ugyanakkor többször is egyértelművé tette, hogy bármilyen békemegállapodás csak akkor működhet, ha a biztonsági garanciák ténylegesen alkalmazhatók. Kijevnek világos képre van szüksége arról, pontosan mik ezek a garanciák, és hogyan ellenőrzik majd a betartásukat, mielőtt bármilyen döntést hozna a frontvonalakról vagy a területi kérdésekről.

Zelenszkij arra is kitért, hogy a területi kérdések Ukrajna számára „fájdalmasak”, és a felek továbbra is távol állnak egymástól: az érintett kérdésekben jelenleg is „eltérő álláspontok” vannak a területátadásról.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Az EU sem rest, az orosz árnyékflottára csapna le

Az EU sem rest, az orosz árnyékflottára csapna le

Az Európai Unió külügyminiszterei szankciókat készülnek kivetni az úgynevezett árnyékflottához tartozó további mintegy 40 hajóra, amelyek segítségével Oroszország megkerüli az Ukrajna elleni háború miatt bevezetett uniós büntetőintézkedéseket – jelentette ki Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikáért felelős főképviselője Brüsszelben.

Szijjártó Péter védte meg a Lenin-renddel betámadott Orbán Viktort

Szijjártó Péter védte meg a Lenin-renddel betámadott Orbán Viktort

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter odaszúrására Szijjártó Péter háborúpártizással válaszolt, mire a lengyel diplomácia vezetője azzal vágott vissza, hogy egy Európa és Oroszország közötti háborúban a magyar kormány az utóbbi oldalán állna. 

Finn elnök: a négy év alatt még nem voltunk ilyen közel a békéhez

Finn elnök: a négy év alatt még nem voltunk ilyen közel a békéhez

Úgy tűnik, hogy a vasárnapi Steve Witkoff-Volodimir Zelenszkij találkozó jó hangulatban zajlott Berlinben.

Ennyit a békéről? Megszólalt a Kreml a tárgyalásokról

Ennyit a békéről? Megszólalt a Kreml a tárgyalásokról

És nem sok jó hírrel szolgáltak Putyin munkatársai.

Szent-Iványi István: szégyenteljesen hallgat a magyar kormány

Szent-Iványi István: szégyenteljesen hallgat a magyar kormány

A Fico-kormány legújabb lépése kapcsán.

Elárulta Zelenszkij, hogy mire hajlandó a békéért

Elárulta Zelenszkij, hogy mire hajlandó a békéért

Enged egy fontos kérdésben az ukrán elnök.

Sorsdöntő tárgyalásra utazik Zelenszkij – karácsonyra tényleg vége lesz a háborúnak?

Sorsdöntő tárgyalásra utazik Zelenszkij – karácsonyra tényleg vége lesz a háborúnak?

Mit tud elérni Trump emberénél az ukrán elnök?

Megvették Trumpék egy Nobel-díjas szabadságát

Megvették Trumpék egy Nobel-díjas szabadságát

Nem ingyen gyakorolt kegyelmet Lukasenka – száznál is több politikai foglyot engedtek el.

Tart még a tűzszünet? Izrael kivégezhetett egy Hamász-vezetőt

Tart még a tűzszünet? Izrael kivégezhetett egy Hamász-vezetőt

A Hamász egyik vezetőjét, a 2023 októberi terrortámadás egyik kitervelőjét ölhette meg egy célzott légicsapással.

Zelenszkij látványos üzenetet küldött Oroszországnak

Az ostromolt területről jelentkezett be. 

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére”

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére” (x)

Megújult az Otthontervező Lakásszámla.

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból


MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt?

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt? (x)

OTP-s szakértő a tbsz és a nyesz előnyeiről.
Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú

Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú


A jövőben a cél az állami tulajdon mérséklése.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168