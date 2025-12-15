Elhárult egy komoly akadály az ukrán EU-tagság elől?

Az amerikai és az ukrán delegációk „valódi előrelépésről” számoltak be a béketárgyalásokon, amelyeket „szinte minden szempontból” „kifejezetten pozitívnak” neveztek. Az amerikai fél szerint a két oldal közötti vitás kérdések mintegy 90 százalékában már sikerült megállapodásra jutni – áll a Guardian beszámolójában.

A vasárnap és hétfőn összesen nyolc órán át zajló egyeztetéseken több európai szereplő is részt vett, köztük Friedrich Merz német kancellár, valamint Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság nemzetbiztonsági tanácsadói. A megbeszélések egyik központi eleme az Ukrajna számára nyújtandó, az NATO ötös cikkelyéhez hasonló biztonsági garanciák kérdése volt, miután Kijev elállt attól a korábbi követelésétől, hogy a szövetség teljes jogú tagjává váljon.

Amerikai tárgyalók szerint Oroszország nem zárkózna el attól sem, hogy Ukrajna csatlakozzon az Európai Unióhoz. A források szerint Donald Trump amerikai elnök „elégedett” a tárgyalásokon elért előrehaladással.

Közelebb az EU-tagsághoz?

A területi kérdések megmaradtak

Zelenszkij nyilatkozatában hangsúlyozta: Ukrajna számára kulcsfontosságú, hogy érdekei érvényesüljenek, de hozzátette, úgy érzi, a partnerek meghallják Ukrajnát, készek segíteni, valamint hajlandók közelebb hozni a háború valódi befejezését.

Ugyanakkor többször is egyértelművé tette, hogy bármilyen békemegállapodás csak akkor működhet, ha a biztonsági garanciák ténylegesen alkalmazhatók. Kijevnek világos képre van szüksége arról, pontosan mik ezek a garanciák, és hogyan ellenőrzik majd a betartásukat, mielőtt bármilyen döntést hozna a frontvonalakról vagy a területi kérdésekről.

Zelenszkij arra is kitért, hogy a területi kérdések Ukrajna számára „fájdalmasak”, és a felek továbbra is távol állnak egymástól: az érintett kérdésekben jelenleg is „eltérő álláspontok” vannak a területátadásról.