Elhiszi? Putyin Oroszországa ezer milliárdokkal hízlalta a vagyont

Az orosz aranytartalék értéke a nemesfém drágulása miatt egy év alatt rekord nagyságban, 130 milliárd dollárral (43 ezer milliárd forint) nőtt – jelentette a RIA Novosztyi hírügynökség az orosz központi bank adataira hivatkozva. A bank adatai szerint amíg 2025. január 1-jén 195,7 milliárd dollár értékű aranytömb volt a raktárakban, addig az idei év elején már 326,5 milliárd dollárnyi. Mindez az aranypiaci fellendülésnek köszönhető: az aranyár ebben az időszakban 1,7-szeresére nőt, 2600-ról 4400 dollárra unciánként.

Ugyanakkor fizikai értelemben a készletek kissé csökkentek, 0,2 millió unciával, vagyis körülbelül 6,2 tonnával. December 1-jén a készlet 74,8 millió uncia, vagyis 2326,5 tonna volt.

Az arany részesedése az orosz tartalékokban a hírügynökség szerint január elején 43,3 százalék volt. Ugyanakkor a devizák részesedése a múlt év során mindössze 3,6 százalékkal nőtt, elérve a 428,3 milliárd dollárt.

(MTI)