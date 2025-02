Elhozza-e a békét Trump Ukrajnában? Klasszis Klub Live Káncz Csabával

Elemzők szerint korszakos változások indultak meg az amerikai-európai kapcsolatokban az elmúlt hetekben – az Egyesült Államok egyre inkább elfordul Európától, amelynek elsősorban magának kell gondoskodnia biztonságáról a jövőben. A törésvonalat jelzi J. D. Vance amerikai alelnök múl heti beszéde a müncheni biztonságpolitikai konferencián, ami óriási felzúdulást váltott ki egyes európai körökben.

Eközben kedden az ukrajnai háború kitörése óta először fordult elő, hogy közvetlenül tárgyalt egymással az Egyesült Államok és Oroszország. A találkozón lényegében megállapodás született az ukrajnai béketárgyalások elindításáról és a diplomáciai kapcsolatok helyreállításáról.

Ön is kérdezhet Káncz Csabától!

Fotó: Mfor/Havas Gábor

De valóban új korszak kezdődik a transzatlanti kapcsolatokban? Képes lenne-e egyedül garantálni Európa saját biztonságát? Mennyire kell katonailag tartania Oroszországtól? Valóban elhozhatja-e a békét Donald Trump Ukrajnában, és ha igen, mennyire lesz az tartós és igazságos? És valóban elhozza-e a „Kánaánt” a Trump-adminisztráció Magyarországnak – azaz mi jöhet a magyar-amerikai kapcsolatokban?

Erről is kérdezi munkatársunk, Wéber Balázs Káncz Csaba geopolitikai szakértőt, lapunk állandó szerzőjét a Klasszis Média rendezvényén, a Klasszis Klub Live-ban.

Az esemény időpontja: február 19., szerda 15:30. A beszélgetést a Youtube-csatornánkon és Facebook-oldalunkon is élőben követheti. A konkrét linket az eseményre előzetesen regisztráltaknak küldjük meg. Vendégünknek természetesen Ön is feltehet kérdéseket az adás ideje alatt chaten, vagy előzetesen, a [email protected] címre is elküldheti azokat. >> Jelentkezzen most!