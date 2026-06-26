Elindult a 40 napos offenzíva, folytatódik a drónháború Oroszország és Ukrajna között

Ukrajna már jó ideje hatékonyan támadja az orosz olajfinomítókat, a fronttól több száz kilométerre fekvő célpontokat is elérve. Ennek nyomán Oroszországnak több régiójában – a rendszeresen célpontul szolgáló Ukrajnához közelebbi részek mellett Moszkvában is – üzemanyaghiány lépett fel. Számos felvételen látható, ahogy kilométereken át kígyóznak a sorok a benzinkutak előtt – írja a Telex.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ultimátumának engedelmeskedhetett a fehérorosz elnök

Fotó: Volodimir Zelenszkij Facebook oldala

Az ukrán drónok potenciális ereje szerepet játszhatott abban is, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ultimátumot adhatott Belarusznak, hogy az Oroszországgal szoros szövetségben álló ország kapcsolja le a területén lévő jeladó állomásokat, amelyek az orosz drónokat segítik, mert ha nem, akkor ezt erővel teszi meg az ukrán fél.

A posztszovjet országot 32 éve vezető Alekszandr Lukasenko egy nappal az ultimátum lejárta előtt úgy tűnik, hogy eleget tett a követelésnek – teszi hozzá a portál.

Az oroszok is támadtak

Az újabb ukrán dróntámadások megindítása előtt arról érkezett hír, hogy az orosz hadsereg hét ballisztikus rakétával és 189 csapásmérő, valamint álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat péntekre virradóra. A légvédelem a drónok zömét és három rakétát el tudott fogni, azonban a csapásokban többen megsebesültek, lakóházak, ipari és infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg – jelentették katonai és helyhatósági források.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem három Iszkander-M típusú ballisztikus rakétát és 174 drónt tudott semlegesíteni az ország északi, déli és keleti régióiban, azonban 12 helyszínen négy rakéta és 11 csapásmérő drón célba talált, 9 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették – tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján.

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Június 26-án éjszaka az orosz hadsereg megtámadta az Odessza megyei Vilkove és környéke kistérség energiaellátó és polgári infrastruktúráját. Emiatt a Duna-delta térségében található több település áramellátás nélkül maradt, és legkevesebb egy ember megsebesült – tette közzé az Izmaili járási katonai közigazgatásra hivatkozva az Ukrinform hírügynökség.

Zaporizzsjában drón csapódott be egy családi házba, három ember megsebesült, az épület és a melléképületek pedig részben megsemmisültek – jelentette az ukrán katasztrófavédelmi szolgálatra hivatkozva az Interfax-Ukrajina hírügynökség.

A tűzoltók eloltották a helyszínen mintegy 150 négyzetméteren felcsapó lángokat. Az ukrán hírügynökség a katasztrófavédelem sajtószolgálatára hivatkozva arról is beszámolt, hogy az észak-ukrajnai Szumiban drón csapódott be egy kilencszintes lakóház tetejébe, és tüzet okozott. A mentőcsapatok 40 lakót evakuáltak, és eloltották a tüzet.