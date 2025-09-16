Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Külpolitika Izrael

Elindult az izraeli hadsereg Gázaváros ellen

mfor.hu

Elindult az izraeli szárazföldi offenzíva Gázaváros ellen.

Izrael megindította a szárazföldi hadműveletet Gázaváros ellen – erről számol be a CNN két izraeli tisztségviselőre hivatkozva. 

Az izraeli kormány augusztusban hagyta jóvá az offenzívát az akkor már erős bombatámadás alatt álló város ellen, amelyre a Hamász egyik utolsó bástyájaként tekintenek – számol be róla a 24.hu.

A hadművelet Gázaváros külső kerületeiben vette kezdetét, ahol az izraeli hadsereg már múlt hét óta rakétázta a magas épületeket.

Israel Katz védelmi miniszter közleményében azt írta:

„Gáza ég. Az Izraeli Védelmi Erők a Hamász terrorinfrastruktúráját támadják, a túszok szabadon engedésén és a terrorszervezet legyőzésén dolgoznak.”

A szárazföldi offenzívát eredetileg akkor tervezték indítani, amikor evakuálták a civil lakosságot a sűrűn lakott területekről, de mostanáig csak az ott élők egy része távozott.

Az ENSZ a múlt hónapban azt közölte, hogy Gázaváros lerohanása egymillió palesztin életét sodorná veszélybe. Az izraeli hadsereg közlése szerint eddig 320 ezer palesztin menekült el a városból.

A mostani támadást megelőző légicsapásokban a kórházak összesítése szerint 38-an meghaltak és sokan megsérültek, köztük gyermekek is.

Újabb szintet lépett Izrael hadművelete a Hamász ellen
Újabb szintet lépett Izrael hadművelete a Hamász ellen
Fotó: Depositphotos

A túlélők családjai elítélték az izraeli offenzívát, mert a Hamász élő pajzsként használhatja fel családtagjaikat. Gázavárosban 48 túszt tartanak még nyilván, akik közül 20-an életben lehetnek.

Benjamin Netanjáhu izraeli miniszterelnök hétfőn arról beszélt, hogy a közel két éve tartó gázai háború miatt Izrael elszigetelődött, és ez az állapot még évekig is eltarthat, de nincs más választásuk, mint a saját lábukon megállni.

