Elindult az izraeli hadsereg Gázaváros ellen

Izrael megindította a szárazföldi hadműveletet Gázaváros ellen – erről számol be a CNN két izraeli tisztségviselőre hivatkozva.
Az izraeli kormány augusztusban hagyta jóvá az offenzívát az akkor már erős bombatámadás alatt álló város ellen, amelyre a Hamász egyik utolsó bástyájaként tekintenek – számol be róla a 24.hu.
A hadművelet Gázaváros külső kerületeiben vette kezdetét, ahol az izraeli hadsereg már múlt hét óta rakétázta a magas épületeket.
Israel Katz védelmi miniszter közleményében azt írta:
„Gáza ég. Az Izraeli Védelmi Erők a Hamász terrorinfrastruktúráját támadják, a túszok szabadon engedésén és a terrorszervezet legyőzésén dolgoznak.”
A szárazföldi offenzívát eredetileg akkor tervezték indítani, amikor evakuálták a civil lakosságot a sűrűn lakott területekről, de mostanáig csak az ott élők egy része távozott.
Az ENSZ a múlt hónapban azt közölte, hogy Gázaváros lerohanása egymillió palesztin életét sodorná veszélybe. Az izraeli hadsereg közlése szerint eddig 320 ezer palesztin menekült el a városból.
A mostani támadást megelőző légicsapásokban a kórházak összesítése szerint 38-an meghaltak és sokan megsérültek, köztük gyermekek is.
A túlélők családjai elítélték az izraeli offenzívát, mert a Hamász élő pajzsként használhatja fel családtagjaikat. Gázavárosban 48 túszt tartanak még nyilván, akik közül 20-an életben lehetnek.
Benjamin Netanjáhu izraeli miniszterelnök hétfőn arról beszélt, hogy a közel két éve tartó gázai háború miatt Izrael elszigetelődött, és ez az állapot még évekig is eltarthat, de nincs más választásuk, mint a saját lábukon megállni.