Elítélte Orbán Anita a Kijevet ért súlyos orosz csapást

Oroszország éjszakai, brutális támadása Kijev ellen újabb borzalmas emlékeztető arra, hogy milyen emberi áldozatokkal jár ez a háború – írta vasárnap Orbán Anita magyar külügyminiszter az X közösségi oldalán.

Kapcsolódó cikk Orosz csapásokkal indult a vasárnap Kijevben Éjszaka támadott Oroszország.

Hozzátette: „A civileknek soha nem szabadna rakéták, drónok és robbanások közepette ébredniük, és életükért aggódniuk. Elpusztult otthonok, szétszakított családok, ártatlan emberek halála és sebesülése – ez elfogadhatatlan”.

„Határozottan elítéljük a támadást, és kiállunk az áldozatok és az ukrán nép mellett” – írta a külügyminiszter.