Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Külpolitika Franciaország

Elítélték Nicolas Sarkozyt

mfor.hu

Milliókat kapott Kadhafitól a kampányára.

Bűnösnek mondta ki a párizsi büntetőbíróság csütörtökön Nicolas Sarkozy volt francia elnököt bűnszervezetben való részvételért a 2007-es elnökválasztási kampánya törvénytelen líbiai finanszírozásának gyanúja miatt indított perben. Ugyanakkor felmentették a közpénzzel való visszaélés és a passzív korrupció vádja alól.

A korábbi elnököt (2007-2012) azzal gyanúsítják, hogy megállapodott a 2011-ben meggyilkolt Moammer el-Kadhafi líbiai vezetővel arról, hogy az elnökválasztási kampányához törvénytelen módon pénzügyi támogatást ad.

A bíróság elnöke az ítéletben kifejtette, hogy az exelnök azért vétkes bűnszövetkezetben való részvételben, mert megengedte, hogy egykori közvetlen munkatársai, politikai támogatói és a közvetítők pénzügyi támogatást szerezzenek a líbiai rezsimtől a 2007-es elnökválasztási kampány finanszírozásához, mégpedig több millió eurós összegben.

A korrupcióellenes hivatal tízévi nyomozás után 13 embert gyanúsított meg bűnszövetkezetben való részvétellel, köztük több volt kormánytagot.

Márciusban, a 12 héten át tartó per végén a korrupciós ügyekkel foglalkozó országos pénzügyi ügyészség hétévi börtönbüntetést, valamint a közügyektől való ötévi eltiltást és 300 ezer eurós (120 millió forint) pénzbüntetést indítványozott Nicolas Sarkozy ellen.

(MTI)

Szijjártó Péter nem a drónokról tárgyalt Szergej Lavrovval

A legnehezebb időszakokban is meg tudnak vitatni mindent.

Zelenszkij sötét beszéde: Putyin drónokkal terjesztheti ki a háborút

Az ukrán elnök az ENSZ-közgyűlésen beszélt.

Tényleg Magyarország nélkül tárgyalnak az EU-s határokról

Szlovákia viszont ott lehet.

Trump Zelenszkij kottájából olvasott? Az oroszok szerint igen

Reagált a Kreml szóvivője az amerikai elnök kritikus kijelentéseire. 

Újabb eljárás indulhat Magyarország ellen, egy szokatlan ügyben

Visszakerülhet az EJEB elé egy magyar ügy.

Szent-Iványi István: „a magyar kormány hintapolitikájának csődje egyre nyilvánvalóbb”

A külpolitikai szakértő értékelte Trump Ukrajnával kapcsolatos mondatait. 

Gázai kórház, 2025

Magyar ésszel felfoghatatlan, ami ezekben a kórházakban történik

A helyszínen dolgozó orvosok számoltak be arról, milyen állapotok uralkodnak a gázai kórházakban.    

Putyin tombolhat, Zelenszkij mosolyog – olyat mondott Trump, amit eddig soha

Ukrajna mindent visszaszerezhet? Trump szerint egy igazi katonai hatalom két hét alatt nyert volna Ukrajna ellen.

Szijjártó Péter Brunei külügyminiszterével, Dato Erywan Pehin Yusoffal tárgyal

Szijjártó Péter bejelentette a szultán meghívását

A magyar külgazdasági és külügyminiszter az ENSZ közgyűlés margóján számos nemzet küldöttével találkozott. Egy ilyen találkozó keretében hívta meg hazánkba a nálunk még sohasem látott szultánt az olajországból.

Európa országai a pokolra jutnak – figyelmeztetett az amerikai elnök

Donald Trump az ENSZ közgyűlésen tartott heves beszédében nekiesett Európának. Kijelentette, hogy „országaitok a pokolra jutnak” a migrációs és zöld politikák miatt, és arra kérte szövetségeseit, hogy azonnal hagyják abba az orosz energiaimportot, különben „mindannyian sok időt vesztegetünk”.

