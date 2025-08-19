Eljöhet Orbán Viktor nagy pillanata a Putyin-Zelenszkij találkozóval

Az ukrán és orosz elnökök közötti tárgyalásokra, amelyek előkészületeit a Fehér Ház jelentette be, Magyarországon kerülhet sor – mondta egy magas rangú amerikai kormányzati tisztviselő a Reutersnek.

Moszkva egyelőre nem erősítette meg nyilvánosan, hogy beleegyezik egy ilyen találkozóba – ismertette a Meduza.

Augusztus 18-án, miután találkozott az ukrán elnökkel és európai szövetségeseivel, Donald Trump elnök bejelentette, hogy folyamatban vannak az előkészületek Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij közötti személyes találkozóra.

Friedrich Merz német kancellár, aki részt vett a Fehér Házban tartott tárgyalásokon, elmondta, hogy Putyin és Zelenszkij találkozójára várhatóan a következő két héten belül sor kerül.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök sürgette az Oroszországgal való folyamatos együttműködést, és ellenezte az Ukrajnának nyújtott katonai segítséget. Moszkvába utazott, hogy találkozzon Putyinnal, és Kijevbe is ellátogatott, hogy tárgyaljon Zelenszkijjel.

Orbán Viktor miniszterelnök Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is jóban van

Fotó: MTI

Magyar Péter is megszólalt

„A TISZA javasolja, hogy Orbán Viktor, elismerve az 1994-es Budapest Memorandum érvényességét, kezdeményezze, hogy a Putyin-Zelenszkij találkozónak Budapest adjon otthont. Mint ismeretes, a hazánkban aláírt 31 éves megállapodás pont Ukrajna területi integritásának és függetlenségének biztonsági garanciáiról szólt. És most is erről kell hosszú távon életképes megállapodást kötni” – írta a Tisza párt vezére Magyar Péter Facebook bejegyzésében.