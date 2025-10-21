Eljött Szijjártó Péter fordulata atomenergia ügyben?

„A Brüsszel által okozott problémák megoldásának egyik eszköze az atomenergetikai együttműködés az Egyesült Államokkal, ugyanis minél előbb sikerül bővíteni Magyarország nukleáris kapacitásait, annál jobban enyhíthetők a REPowerEU-rendelet negatív hatásai” – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Washingtonban, amiről az MTI is beszámolt.

Kifejtette, hogy itt kis méretű moduláris reaktorokra kell gondolni (SMR), amely technológia rövidesen használható lesz egy-egy iparterület vagy város olcsó, stabil és környezetkímélő energiaellátására. Szijjártó Péter ezután arra emlékeztetett, hogy Magyarország nemrég megállapodást írt alá az Egyesült Államokkal, amelynek alapján amerikai SMR-technológiát használhatnak majd a jövőben hazánkban.

„Tehát a magyar-amerikai nukleáris együttműködés terén most a kis nukleáris erőművek technológiai együttműködésével egy nagyon komoly új fejezetet nyitunk” – tette hozzá.

Szerinte kétségtelen, hogy minél nagyobb mértékben tudunk nukleáris energiát használni, annál kevésbé vagyunk mondjuk a földgáz importjára rászorulva.

Ezért lényegesnek nevezte, hogy minél gyorsabban haladjon a paksi bővítés és minél előbb használatba lehessen venni kis méretű moduláris reaktorokat is Magyarországon.

„Mi most úgy látjuk, hogy az amerikai technológia a legelőrehaladottabb ebben a tekintetben, így tehát az amerikai technológiának van esélye arra, hogy leghamarabb kis moduláris atomerőművek képében tudjuk használni ezt a technológiát. Az erről szóló megállapodást már aláírtuk. Ma pedig tisztázzuk a továbblépésnek a feltételeit” – összegzett.