3p

Mi és ki ránthatja ki a gödörből a magyar gazdaságot?
Elkerülhetőek még a megszorítások?
Kik állják a 14. havi nyugdíj cechét?

Online Klasszis Klub élőben Petschnig Mária Zitával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

2025. november 26. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Külpolitika Média Orosz-ukrán konfliktus Podcast Volodimir Zelenszkij

Elképesztő állapotok uralkodnak a kelet-ukrajnai fronton – Klasszis Podcast

Izsó Márton - Wéber Balázs

„A hazafias hév, ami fűtötte mind a katonákat, mind a társadalmat 2022 elején, ez már nyomokban nincsen. Fáradtság van, kiábrándultság van, de a tudat is ott van, hogy ezt csinálni kell”, összegezte Vörös Szabolcs a Klasszis Podcastban a kelet-ukrajnai front közelében szerzett tapasztalatait. A Válasz Online újságírója, aki számos alkalommal járt a front közvetlen közelében az elmúlt három és fél évben, arról is beszélt, hogy tapasztalatai szerint az ukrán katonák ma már jóval kritikusabbak a háborúval és a kijevi vezetéssel szemben, kevesebb a tabu, sok a dezertőr. Ugyanakkor a fronton lévők továbbra is készek megvédeni hazájukat.

Vörös Szabolcs beszélt a múlt júniusban készült Zelenszkij-interjújáról is, amely az első, magyar újságíró által készített interjú az ukrán elnökkel.

Úgy véli, hogy az ukrán elnök a szövegben számos olyan „egérutat” hagyott, amit a magyar kormány felhasználhatott volna a kétoldalú kapcsolatok javítására. A kormány azonban nem élt ezzel a lehetőséggel, sőt, az interjú sokkal rosszabbá tette a kétoldalú kapcsolatokat – emiatt szerinte nem valószínű, hogy az ukrán elnök a közeljövőben más magyar kollégával is leül majd beszélgetni.

A Válasz Online munkatársa beszélt arról is, milyen benyomást tett rá az ukrán elnök, hogyan viszonyult hozzá, mint magyar újságíróhoz, illetve hogyan lehet egyáltalán bejutni az elnöki palotába.

A podcastban emellett szó esik többek között arról is, hogyan lehet újságíróként eljutni a front közelébe, mennyire veszélyes ez a munka, milyen testközelből Pokrovszk ostroma, miért változott meg a háború megítélése Ukrajnában, hogyan érinti a mozgósítás a kárpátaljai magyarokat, mennyit számít a nyugati segítség, mit gondolnak az ukránok Magyarországról és a magyar kormány politikájáról, milyen kompromisszumokba menne bele az ukrán vezetés, és van-e esélye a belátható jövőben egy békének vagy legalább egy tűzszünetnek.

A teljes beszélgetést a fenti videóban tekintheti meg. (A felvétel 2025. november 19-én készült.)

Fejezetek: 

00:00 Intro, beköszönés

02:23 Újságírók frontközelben. Motiváció, veszélyek.

14:54 Pokrovszk ostroma. Hősök és dezertőrök. Katonahiány.

28:20 Magyarország képe Ukrajnában, kárpátaljai magyarok helyzete.

36:20 Az első magyar Zelenszkij-interjú. Magyar támadások. Az ukrán elnök személyesen.

47:12 Lesz-e béke vagy tűzszünet?

53:23 Elköszönés

Az összes Klasszis Podcastot itt érheti el

Ha csak hallgatni szeretné a műsort:

Podcast csatornánk elérhetőségei >>

Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>

A Klasszis Podcast a Youtube Music-on >>

A Klasszis Podcast az Apple Podcasts-en >>

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Megjött Brüsszel válasza Trump 28 pontos béketervére

Megjött Brüsszel válasza Trump 28 pontos béketervére

Ursula von der Leyen szerint az amerikai javaslatcsomag további munkálatokat igényel.

Mesés helyen tárgyalnak a békéről az amerikaiak az ukránokkal

Mesés helyen tárgyalnak a békéről az amerikaiak az ukránokkal

Svájcban konzultálnak.

Orbán Viktor megkereste Brüsszelt

Orbán Viktor megkereste Brüsszelt

A miniszterelnök levelet írt Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének.

Trump ultimátumot adott Zelenszkijnek

Trump ultimátumot adott Zelenszkijnek

Az amerikai elnök csütörtökig adott határidőt Kijevnek, hogy elfogadja az amerikai béketervet.

Putyin: Az amerikai béketerv lehet az alapja a végső békeszerződésnek

Putyin: Az amerikai béketerv lehet az alapja a végső békeszerződésnek

Megszólalt az orosz elnök is az amerikai béketervről: Vlagyimir Putyin támogatóan nyilatkozott a moszkvai biztonsági tanács előtt. Arról is beszélt, hogy augusztusban, Alaszkában már egyeztetett erről Trumppal.

Képünk illusztráció

Újraindul a világ legnagyobb atomerőműve

Kockázatos döntést hozott a japán Niigata kormányzója: nem minden lakó örül a világ legnagyobb atomerőművének részleges újraindításának.

Zelenszkij: a szövetségesünk és a méltóságunk között kell választanunk

Zelenszkij: a szövetségesünk és a méltóságunk között kell választanunk

Az ukrán elnök pénteki beszédében nem utasította el nyíltan az amerikai béketervet, később pedig J. D. Vance alelnökkel is beszélt telefonon. A béketervről az ENSZ főtitkára is megszólalt.

Ezt a békét sem Ukrajna, se Európa nem fogja elfogadni, véli Rácz András

Ezt a békét sem Ukrajna, se Európa nem fogja elfogadni, véli Rácz András

Jogilag és technikailag is gyenge szöveg a 28 pontos béketerv.

Nagyot mondott az orosz vezérkari főnök az ukránok szerint

Nagyot mondott az orosz vezérkari főnök az ukránok szerint

Valerij Geraszimov azt közölte Vlagyimir Putyin elnökkel csütörtökön, hogy az orosz erők elfoglalták az északkelet-ukrajnai Kupjanszk városát, de az ukrán hadsereg tagadta ezt.

Zelenszkij és Trump napokon belül tárgyalhat a béketervről?

Zelenszkij és Trump napokon belül tárgyalhat a béketervről?

A napokban beszélne Trumppal.

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast


Beszélgetés a Magyar Telekom szakértőivel.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168