Elképesztő állapotok uralkodnak a kelet-ukrajnai fronton – Klasszis Podcast

Vörös Szabolcs beszélt a múlt júniusban készült Zelenszkij-interjújáról is, amely az első, magyar újságíró által készített interjú az ukrán elnökkel.

Úgy véli, hogy az ukrán elnök a szövegben számos olyan „egérutat” hagyott, amit a magyar kormány felhasználhatott volna a kétoldalú kapcsolatok javítására. A kormány azonban nem élt ezzel a lehetőséggel, sőt, az interjú sokkal rosszabbá tette a kétoldalú kapcsolatokat – emiatt szerinte nem valószínű, hogy az ukrán elnök a közeljövőben más magyar kollégával is leül majd beszélgetni.

A Válasz Online munkatársa beszélt arról is, milyen benyomást tett rá az ukrán elnök, hogyan viszonyult hozzá, mint magyar újságíróhoz, illetve hogyan lehet egyáltalán bejutni az elnöki palotába.

A podcastban emellett szó esik többek között arról is, hogyan lehet újságíróként eljutni a front közelébe, mennyire veszélyes ez a munka, milyen testközelből Pokrovszk ostroma, miért változott meg a háború megítélése Ukrajnában, hogyan érinti a mozgósítás a kárpátaljai magyarokat, mennyit számít a nyugati segítség, mit gondolnak az ukránok Magyarországról és a magyar kormány politikájáról, milyen kompromisszumokba menne bele az ukrán vezetés, és van-e esélye a belátható jövőben egy békének vagy legalább egy tűzszünetnek.

A teljes beszélgetést a fenti videóban tekintheti meg. (A felvétel 2025. november 19-én készült.)



Fejezetek:

00:00 Intro, beköszönés

02:23 Újságírók frontközelben. Motiváció, veszélyek.

14:54 Pokrovszk ostroma. Hősök és dezertőrök. Katonahiány.

28:20 Magyarország képe Ukrajnában, kárpátaljai magyarok helyzete.

36:20 Az első magyar Zelenszkij-interjú. Magyar támadások. Az ukrán elnök személyesen.

47:12 Lesz-e béke vagy tűzszünet?

53:23 Elköszönés

