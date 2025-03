„Elképesztő felelőtlenség” Putyinban megbízni – Szent-Iványi István a washingtoni dráma hátteréről

Elképesztő felelőtlenség abban bízni, hogy 'engem tisztel, tőlem fél és ezért be fogja tartani a megállapodást'. És nagy ostobaság különleges engedményeket tenni neki a barátság érdekében, mert bizonyosan nem fogja meghálálni. Épp ellenkezőleg, az engedményeket a gyengeség és a behódolás jelének tekinti. Remélhetőleg Trump elnök és főleg azok, akik a környezetében vannak, mindennek a tudatában vannak. Mert ha nem, akkor egy újabb tragédia vár ránk"

"Következik-e ebből az, hogy nem szabad tárgyalni vele és nem szabad megállapodni vele? Egyáltalán nem. Csak mindezt tudva és bekalkulálva, az erő és nem az engedmények pozíciójából kell tárgyalni vele és minden tárgyalási eredményt többszörösen be kell biztosítani, például a Zelenszkij által követelt biztonsági garanciákkal.

„Putyin színlelhet barátságot egy számára kedvező megodás reményében az Egyesült Államok iránt, de hiú ábránd azt gondolni, hogy ez bármire is kötelezi őt. Minden adományt elfogad Nyugattól, hogy azután az első adandó alkalommal hátba döfje. Már sok kísérlet volt az ő megbékítésére”

- írja Szent-Iványi, aki szerint most teljesen más a helyzet, mint az 1970-es évek elején.

