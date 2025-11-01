1p

Elképesztő, mit kért Orbán Viktor Trumptól

mfor.hu

Az amerikai elnök szerint a magyar kormányfő mentességet kért az orosz szankciók alól. Nem kapja meg.

Tényleg kért mentességet Orbán Viktor az orosz olajcégekre kivetett szankciók alól? – szegezték a kérdést Donald Trumpnak az Air Force One-on a Telex cikke szerint.

„Mentességet kért, nem adtuk meg. De valóban kért mentességet Viktor. A barátom, mentességet kért” – válaszolta az amerikai elnök. 

Az, hogy Trump nem említette a „még” szót, arra utal, hogy a mentességet nem is tervezik megadni.

Az amerikai kormány egy hete vetett ki szankciókat két nagy orosz olajcégre, a Lukoilra és a Rosznyeftre, amelyek a Magyarországra érkező olaj nagy részét is adják. A szankciók értelmében Magyarország sem tudna a jövőben olajat vásárolni Oroszországból, ami ellen a magyar kormány hadakozik.

Az szerdán vált biztossá, hogy Orbán november 7-én Washingtonban tárgyal Trumppal, amelyen a magyar kormányfő – saját közlése szerint – mentességet fog kérni a szankciók alól. Most úgy tűnik, hiába.

