Elképesztő, mit kért Orbán Viktor Trumptól

Tényleg kért mentességet Orbán Viktor az orosz olajcégekre kivetett szankciók alól? – szegezték a kérdést Donald Trumpnak az Air Force One-on a Telex cikke szerint.

„Mentességet kért, nem adtuk meg. De valóban kért mentességet Viktor. A barátom, mentességet kért” – válaszolta az amerikai elnök.

Az, hogy Trump nem említette a „még” szót, arra utal, hogy a mentességet nem is tervezik megadni.

Az amerikai kormány egy hete vetett ki szankciókat két nagy orosz olajcégre, a Lukoilra és a Rosznyeftre, amelyek a Magyarországra érkező olaj nagy részét is adják. A szankciók értelmében Magyarország sem tudna a jövőben olajat vásárolni Oroszországból, ami ellen a magyar kormány hadakozik.

Kapcsolódó cikk A Lukoil eladja nemzetközi eszközeit a szankciók miatt Kemény lépésre készül az Lukoil a szankciók miatt.

Az szerdán vált biztossá, hogy Orbán november 7-én Washingtonban tárgyal Trumppal, amelyen a magyar kormányfő – saját közlése szerint – mentességet fog kérni a szankciók alól. Most úgy tűnik, hiába.