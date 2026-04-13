Elkezdődött Trump blokádja

Az amerikai elnök washingtoni idő szerint a délelőtti órákban internetes közösségi oldalán arra figyelmeztette Irán vezetőit, hogy amennyiben az ország haditengerészetének megmaradt kisméretű gyorsmozgású motorhajói megközelítik a blokád vonalát, az amerikai erők megsemmisítik azokat.

Az elnök megjegyezte, hogy ugyanazokat a fegyverrendszereket használhatják, mint amelyeket az amerikai katonaság a Karib-tenger térségében alkalmazott a feltételezett kábítószercsempész motorcsónakok ellen.

Trump elnök vasárnap azt jelentette be, hogy az Egyesült Államok hadereje ellenőrzés alá veszi a Hormuzi-szorost, valamint blokádot hoz létre Irán kikötői körül. Az olajárak rögtön kilőttek a hírre.