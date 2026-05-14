Elmondta az orosz nagykövet, miért támadták meg Kárpátalját

Az ukrán akciókra adott válaszcsapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség csütörtökön a Kárpátalja ellen indított előző napi orosz támadásokat.

A nagykövetség azután tette közzé nyilatkozatát, hogy Orbán Anita külügyminiszter bekérette hivatalába Jevgenyij Sztanyiszlavov orosz nagykövetet. A politikus közölte az orosz diplomatával: Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy az orosz hadsereg már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadja. Az orosz nagykövetség Facebook-oldalán azt írta, tájékoztatták Orbán Anitát az orosz védelmi minisztérium május 13-i nyilatkozatáról, amely szerint a csapások kizárólag az ukrán fegyveres erők által használt infrastrukturális létesítményeket, a pilóta nélküli repülőgépek összeszerelési, tárolási és indítóhelyeit, valamint a fegyveres erők telepítési pontjait célozták 147 területen.

„Az orosz fegyveres erők tettei nem az ukrán civilek vagy a polgári infrastruktúra ellen irányulnak, és nem a konfliktus eszkalációját jelentik, hanem válaszul az ukrán fegyveres erők által orosz területen mélyen, pilóta nélküli repülőgépekkel végrehajtott tömeges csapásokra, amelyek civil áldozatokat és a polgári infrastruktúra megrongálását eredményezték” – írták. Az orosz hadsereg szerdán drónokkal támadott több kárpátaljai települést, több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról. Miroszlav Bileckij katonai kormányzó hivatalos Facebook-oldalán közölte: 11 harci drón lépett be a megye légterébe; a légitámadásnak nincs sebesültje.

