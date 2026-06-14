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Külpolitika Orosz-ukrán konfliktus Volodimir Zelenszkij

Elmondta Zelenszkij, mit csináltak szombat éjjel

mfor.hu

„Nagy hatótávolságú szankciók”.

Ukrajna éjszaka megtámadott egy olajlétesítményt Oroszország Jaroszlavl régiójában, valamint az Azot vegyi üzemet a Tulai területen – erősítette meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X közösségi oldalán vasárnap.

„Katonáink jelentős eredményeket értek el Oroszország és Ukrajna ideiglenesen megszállt területein található fontos létesítmények ellen indított távolsági csapások során. Államhatárunktól több mint 700 kilométerre, Oroszország jaroszlavli területén az ukrán hadsereg katonái megsemmisítettek egy, az agresszor állam tartalékai szempontjából fontos létesítményt”

- áll a bejegyzésben.

Tájékoztatása szerint az Azot-üzem kiemelt fontosságú Oroszország robbanóanyaggyártásának szempontjából.

Az elnök azt is közölte, hogy az orosz katonai logisztikát célzó támadásokat is végrehajtottak Ukrajna megszállt területein.

Hat orosz repülőtéren légiforgalmi korlátozásokat vezettek be, és szombat estétől Oroszország 28 régiójában légitámadások veszélyére figyelmeztető riadó van érvényben.

Zelenszkij azt írta:

„Ukrajna végrehajtja Oroszország elleni nagy hatótávolságú szankcióinak tervét és a közepes hatótávolságú csapásokra vonatkozó feladatokat, válaszul arra, hogy Oroszország nem hajlandó véget vetni ennek a háborúnak”.

Az ukrán elnök fogalmazása szerint minden lehetséges tárgyalási formát felajánlottak az orosz vezetésnek, és az egyetlen válasz a folytatódó agresszió és annak kiterjesztésére irányuló kísérletek voltak. Kiemelte: Ukrajnának békére van szüksége.

(MTI)

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