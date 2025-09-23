Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Elmúlt a drónveszély Osloban és Koppenhágában

mfor.hu

Újranyitották a reptereket Osloban és Koppenhágában, miután hétfő este drónészlelés miatt órákra leállították a forgalmat.

 

Újranyitották a reptereket Osloban és Koppenhágában, miután hétfő este drónészlelés miatt órákra leálltak a fel- és leszállások a két skandináv fővárosban. Dánia közel négy, Norvégia nagyjából három órára rendelt el légtérzárat, a két ország jelenleg vizsgálja, hogy összefügg-e a két drónészlelés egymással - írja a BBC.

A dán reptérnél sajtóhírek szerint két vagy három nagyméretű drónt láttak repülni, a norvégoknál egyet. A dán rendőrség nem tudta megerősíteni, hogy milyen típusú vagy hány drónt észleltek a koppenhágai repülőtér környékén – közölték egy sajtótájékoztatón „Nem ismert, honnan érkeztek a drónok. Az sem ismert, merre repültek tovább” – fogalmazott Jakob Hansen rendőrségi helyettes felügyelő.

A dán rendőrség nem erősítette meg, hogy orosz drónokról lett volna szó
Fotó: X/Ukrajinszka Pravda

A dán rendőrség azt is közölte, hogy „számos intézkedést fognak bevezetni” a vizsgálat részeként, de nem erősítették meg, pontosan mik lehetnek ezek az intézkedések.

Újságírók arra is rákérdeztek, hogy a drónok orosz eredetűek voltak-e? Hansen azt válaszolta, hogy ezt sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudja.

Mit lép a NATO az észt légtérsértésre? Nagyon meleg helyzetbe kerülhetnek a magyar vadászgépek is

Hogyan lehet elrettenteni az oroszokat a NATO-légtér folyamatos megsértésétől? Az eszkaláció veszélye valós, de a szövetségnek erőt is kéne mutatnia – és jelenleg a magyar légierő gépei is ott vannak az események sűrűjében.

Megvan a megállapodás a TikTokról

Donald Trump és Hszi Csin-ping telefonon beszéltek pénteken. Ezt követően Trump kijelentette, hogy Hszi elvileg jóváhagyta a TikTok-kal kapcsolatos megállapodást, de még nem írtak alá.

A legrangosabb kitüntetést adja Trump Charlie Kirknek

Az amerikai elnök vasárnap bejelentette, hogy az ország legmagasabb kitüntetését adományozza a nemrégiben meggyilkolt Charlie Kirk konzervatív aktivistának.  

Az Egyesült Királyság elismeri Palesztinát államként

Kanada és Ausztrália is.

Brit harci repülőgépek járőröznek Lengyelország légterében

Drónberepülések elhárítása végett.

A brit kormányfő bejelenti a palesztin államiság elismerését

Nagy-Britannia elismeri a palesztin államiságot.

Brüsszel mégis megnyitja az uniós pénzcsapot Magyarország előtt?

550 millió euróval puhítaná meg Orbán Viktort az Európai Bizottság, hogy a magyar miniszterelnök ne vétózzon.

Rossz hírt kapott Orbán Viktor a Balkánról

Lemondott Milorad Dodik. 

Minen eddiginél nagyobb támadást tervez Gázavárosban Izrael

Már mintegy félmillióan menekültek el a folyamatos bombázások elől Gázavárosból, sokan ugyanakkor nem tudják elhagyni a várost. 

Fontos bejelentést tett Ursula von der Leyen az orosz gázról

Mivel Oroszország háborús gazdaságát a fosszilis tüzelőanyagokból származó bevételek tartják fenn, ezen források csökkentése érdekében az Európai Bizottság azt javasolja, hogy az Európai Unió tiltsa be az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) importját az európai piacokra – jelentette be az Európai Bizottság elnöke pénteken.

