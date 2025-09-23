Elmúlt a drónveszély Osloban és Koppenhágában

Újranyitották a reptereket Osloban és Koppenhágában, miután hétfő este drónészlelés miatt órákra leálltak a fel- és leszállások a két skandináv fővárosban. Dánia közel négy, Norvégia nagyjából három órára rendelt el légtérzárat, a két ország jelenleg vizsgálja, hogy összefügg-e a két drónészlelés egymással - írja a BBC.

A dán reptérnél sajtóhírek szerint két vagy három nagyméretű drónt láttak repülni, a norvégoknál egyet. A dán rendőrség nem tudta megerősíteni, hogy milyen típusú vagy hány drónt észleltek a koppenhágai repülőtér környékén – közölték egy sajtótájékoztatón „Nem ismert, honnan érkeztek a drónok. Az sem ismert, merre repültek tovább” – fogalmazott Jakob Hansen rendőrségi helyettes felügyelő.

A dán rendőrség nem erősítette meg, hogy orosz drónokról lett volna szó

Fotó: X/Ukrajinszka Pravda

A dán rendőrség azt is közölte, hogy „számos intézkedést fognak bevezetni” a vizsgálat részeként, de nem erősítették meg, pontosan mik lehetnek ezek az intézkedések.

Újságírók arra is rákérdeztek, hogy a drónok orosz eredetűek voltak-e? Hansen azt válaszolta, hogy ezt sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudja.