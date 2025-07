Elon Musk megtette: tényleg pártot alapított

Musk korábban Trump egyik legfontosabb támogatója volt: 250 millió dollárral segítette kampányát, részt vett a rendezvényein, sőt gyermekét is elvitte az Ovális Irodába. A választás után a kormány hatékonyságáért felelős minisztérium (Doge) élére nevezték ki, hogy költségcsökkentéseket dolgozzon ki. Kapcsolatuk azonban megromlott, amikor Trump átnyomta nagyszabású törvénycsomagját, amely Musk szerint figyelmen kívül hagyta a zöld átmenetet és az elektromos járművek támogatását.

Az új párt ötlete Musk és Trump konfliktusa idején merült fel, miután Musk májusban kilépett a kormányból és nyilvánosan bírálta Trump adó- és költségvetési politikáját. Azóta egy közösségi szavazást is indított, amelyen követői kétszeres többséggel támogatták egy új párt létrehozását. Most erre utalva írta:

Elon Musk bejelentette, hogy új politikai pártot alapított Amerika Párt néven, hetekkel azután, hogy látványosan összekülönbözött Donald Trump amerikai elnökkel. Muask a tulajdonában lévő X-en közölte, hogy a párt célja a republikánus-demokrata kétpártrendszer megtörése. A BBC szerint nem világos, hogy a pártot hivatalosan is bejegyezték-e az amerikai választási hatóságoknál, a Szövetségi Választási Bizottság szombatig nem tett közzé erre utaló dokumentumot. Musk, aki külföldi születése miatt nem indulhat az elnöki tisztségért, nem nevezett meg pártelnököt sem.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!