Előzetesbe került a volt miniszter is a Budapest-Belgrád vasúton történtek miatt

A vajdasági Szabad Magyar Szó írta meg, hogy a Belgrádi Felsőbíróság harmincnapos előzetes letartóztatást rendelt el az újvidéki vasútállomás felújításának mind a tizenhárom gyanúsítottjával szemben.

Pénteken jött a hír, hogy többeket őrizetbe vettek a tavaly novemberi újvidéki tragédiával összefüggésben, köztük Tomislav Momirovicot is, aki a baleset idején közlekedési és infrastrukturális miniszter volt, illetve az ő helyettesét, Anita Dimoskit is.

Egy kivételével minden gyanúsított tagadta bűnősségét, k véve az újvidéki Kulturális Örökségvédelmi Intézet közbeszerzési ügyintézőjét, aki vallomást tett.

A tragédia nyomán hatalmas, máig tartó tüntetéshullám bontakozott ki Szerbiában. A tüntetők kezdetben csak a felelősök megbüntetését követelték, később azonban már általánosabb célokat is kijelöltek. Alekszandar Vucsics szerb elnök a karhatalom bevetése mellett a miniszterelnök lecserélésével is igyekezett véget vetni a megmozdulásoknak, amelyeket egyébként külföldről finanszírozott, a törvényes szerb kormány elleni támadásoknak is minősített.

(via 444.hu)