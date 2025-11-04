4p
Külpolitika Egyesült Államok

Eltávozott a korábbi amerikai alelnök, „Darth Vader” Dick Cheney

mfor.hu

Több amerikai elnök alatt is szolgált, Richard Nixon elnöktől George W. Bushig, de elsősorban a 2001. szeptember 11-i terrortámadások utáni időszak kulcsszereplőjeként marad emlékezetes.

A korábbi Fehér Házi kabinetfőnök, kongresszusi képviselő, védelmi miniszter és alelnök halálhírét családja közölte – számol be róla a The Guardian.

A Yale Egyetemről kimaradt Cheney elkerülte a vietnámi háborús szolgálatot, mégis a Republikánus Párt egyik meghatározó figurájává vált. Richard Nixon elnöksége idején a Fehér Ház tanácsadója volt; Gerald Ford alatt a legfiatalabb kabinetfőnökként szolgált; Ronald Reagan alatt kongresszusi képviselőként, George H. W. Bush alatt védelmi miniszterként, majd George W. Bush alelnökeként dolgozott.

Ronald Reagan amerikai elnökként Dick Cheney-vel parolázik
Ronald Reagan amerikai elnökként Dick Cheney-vel parolázik
Fotó: Wikipédia/White House Photographic Collection, https://catalog.archives.gov/id/75852931

Amikor az ifjabb Bush 2000-ben a Halliburton olajipari óriástól választotta alelnök-jelöltjének, Cheney már három szívinfarktust túlélt. A balszerencse sem kerülte el: alelnökként egyszer vadászbalesetben arcon lőtte társát.

Mégis, Cheney az Egyesült Államok történetének egyik legbefolyásosabb alelnöke lett, akiről széles körben úgy tartották, hogy jelentős befolyást gyakorolt a kevésbé tapasztalt Bushra.

A 2001. szeptember 11-i terrortámadások idején Cheney vette át a helyzet irányítását, miközben az elnököt biztonságba helyezték. Rendkívüli tapasztalatával és konkrét kormányzati tárca nélkül, a védelmi miniszterrel, Donald Rumsfelddel – régi szövetségesével a Nixon- és Ford-korszakból – együtt lényegében ő alakította a válaszlépéseket.

Cheney nemzetközi együttműködést keresett, de – ahogy később írta – úgy vélte, hogy a Bush-kormányzatnak „kötelessége bármit megtenni Amerika védelmében.”

Rövid időn belül amerikai csapatok vonultak Afganisztánba, hogy harcoljanak a tálibokkal és üldözzék az al-Kaida tagjait. Cheney történelmi megítélését azonban leginkább az Irak elleni invázió határozza meg.

Védelmi miniszterként Cheney már az első Öböl-háború (1990–91) idején is kulcsszerepet játszott, amely gyorsan kiűzte Szaddám Huszeint Kuvaitból. Egy évtizeddel később Bush és Cheney azzal indokolták az újabb háborút, hogy az iraki diktátor kapcsolatban állt az al-Kaidával, így a 9/11-es támadásokkal, és tömegpusztító fegyvereket birtokolt. 2003 márciusában, amikor az Egyesült Államok és szövetségesei megindították az inváziót, egyik állítást sem sikerült bizonyítani – később pedig hamisnak bizonyultak.

2021 februárjáig az amerikai hadsereg hivatalos veszteséglistája szerint Irakban 4 431 katona halt meg, és közel 32 000 sebesült meg. Afganisztánban, ahol az amerikai erők továbbra is harcoltak, 2 352 katona vesztette életét, több mint 20 000 pedig megsebesült.

A háborús erőszak azonban messze túlnőtt ezen. A Brown Egyetem Watson Intézete szerint 2001 óta „legalább 800 ezer ember halt meg közvetlen háborús cselekmények következtében Irakban, Afganisztánban, Szíriában, Jemenben és Pakisztánban.”

Az Egyesült Államok által a „terrorizmus elleni háborúban” elfogott foglyokkal való bánásmód – különösen a kínzások alkalmazása – rendkívül ellentmondásosnak bizonyult. Cheney hivatalból távozva is következetesen védelmébe vette a 9/11 utáni vallatási módszereket.

Darth Vader

2018-ban a Guardian-nak adott interjúban Jake Bernstein, Cheney életrajzírója – aki Christian Bale főszereplésével készült Vice című sötét szatíra apropóján nyilatkozott – azt mondta: „George W. Bush megítélése valamelyest javult. Donald Trumphoz képest mindenki jobbnak tűnik. De Dick Cheneyt kifejezetten szórakoztatta, hogy Darth Vadernek hívták. Nem hiszem, hogy valaha is megpróbálná enyhíteni a róla kialakult képet.”

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Donald Trump

Megszólalt Trump, ennek nagyon nem fog örülni Zelenszkij

Donald Trump továbbra sem tervezi, hogy nagy hatótávolságú Tomahawk-rakétákat bocsásson Ukrajna rendelkezésére.

III. Károlyt is elborzasztotta a vonaton történt késes merénylet

III. Károlyt is elborzasztotta a vonaton történt késes merénylet

A rendőrség vasárnapi tájékoztatása szerint nem minősül terrorcselekménynek az a késeléses támadás, amelyet egy vonaton követtek el szombat este Angliában.

Négy frontszakaszon törtek előre az oroszok, Putyin ünnepel

Négy frontszakaszon törtek előre az oroszok, Putyin ünnepel

Orosz előrenyomulásról, valamint visszavert ukrán kitörési és felmentési kísérletekről számolt be a Harkiv megyei Kupjanszk, valamint a donyecki régióban található Pokrovszk (orosz nevén: Krasznoarmejszk) és Mirnohrad (Dimitrov) térségéből vasárnap az orosz védelmi minisztérium.

Magyarország nem írta alá az újvidéki tragédiára emlékező közleményt

Magyarország nem írta alá az újvidéki tragédiára emlékező közleményt

Az összes többi EU-tagállam részvétet nyilvánított. 

Újabb részleteket árultak el Orbán Viktor és Donald Trump találkozójáról

Újabb részleteket árultak el Orbán Viktor és Donald Trump találkozójáról

Gazdasági, hadiipari és energetikai kérdések is napirendre kerülhetnek.

Mi lesz ebből? Orbán Viktor nagyon kiakadt a lengyel miniszterelnökre

Mi lesz ebből? Orbán Viktor nagyon kiakadt a lengyel miniszterelnökre

Szerinte Donald Tusk újabb támadást indított Magyarország ellen.

Elképesztő, mit kért Orbán Viktor Trumptól

Elképesztő, mit kért Orbán Viktor Trumptól

Az amerikai elnök szerint a magyar kormányfő mentességet kért az orosz szankciók alól. Nem kapja meg.

„Képesek vagyunk csapást mérni” – orosz szuperrakétát telepít Fehéroroszország

„Képesek vagyunk csapást mérni” – orosz szuperrakétákat telepít Fehéroroszország

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök megerősítette pénteken, hogy terveik szerint decemberben hadrendbe állítják az orosz gyártású Oresnyik közepes hatótávolságú ballisztikus rakétarendszert.

Félelmetes fegyvert vethetett be Oroszország Ukrajnában

Félelmetes fegyvert vethetett be Oroszország Ukrajnában

Oroszország az utóbbi hónapokban olyan robotrepülőgéppel támadta Ukrajnát, amelynek fejlesztése hivatkozási alap volt arra, hogy Donald Trump amerikai elnök még első elnöki ciklusa idején felmondja az Oroszországgal fennálló nukleáris fegyverzetkorlátozási megállapodást – közölte Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter.

Váratlan helyen fog felbukkanni Orbán Viktor szombaton

Váratlan helyen fog felbukkanni Orbán Viktor szombaton

A miniszterelnök részt vesz a Nagy Egyiptomi Múzeum megnyitóján.

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon


Új hitelprogramok várnak a kkv-kra.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168