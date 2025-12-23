2p
Elvághatják Ukrajnát a Fekete-tengertől?

Egyre durvábban támadják Odesszát az oroszok.

Oroszország egyre nagyobb erőkkel támadja az Ukrajna déli részén fekvő odesszai régiót, ez széleskörű áramkimaradásokat okoz és veszélybe sodorja a térség tengeri infrastruktúráját. Oleh Kiper, a régió kormányzója közölte, az oroszok hétfő késő este ismét megtámadták Ukrajna fekete-tengeri kikötőjét, megrongálva a kikötői létesítményeket és egy civil hajót – 24 órán belül ez volt a második támadás a régió ellen, írja a Guardian a Telex cikke szerint.

A kormányzó a Telegramon azt írta, a mentőcsapatok a helyszínen vannak, áldozatokról egyelőre nem érkezett hír. A BBC szerint a több száz csapásból álló támadássorozat már napok óta fennakadásokat okoz a térség áramellátásában, a korábbi támadásoknak több halálos áldozata is volt.

Vasárnap éjjel a támadások 120 ezer embernél okoztak áramszünetet, és tüzet okoztak egy nagy kikötőben, ahol több tucat liszttel és növényi olajjal megrakott konténer semmisült meg. A múlt héten egy ballisztikus rakétatámadás érte az Odessza keleti részén található Pivdennyi kikötőt is, annak a támadásnak 8 halálos áldozata lett és további 30-an megsebesültek. Az energiaügyi minisztérium keddi közlése szerint az egész ukrán energiaágazat célkeresztbe került, ami számos másik régióban, és a fővárosban, Kijevben is áramkimaradásokhoz vezetett.

