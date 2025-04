Elvbarátainak küld videóüzenetet Orbán Viktor

Online Klasszis Klub élőben Oszkó Péterrel! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Videóüzenetben csatlakozik Giorgia Meloni miniszterelnök, a Ligával a kormányban szövetséges Olasz Testvérek elnöke. A Liga történetében először a Confindustria olasz gyáriparos szövetség elnöke, Emanuele Orsini is felszólal.

Nemrég személyesen is találkoztak: Orbán Viktor miniszterelnök, Andre Ventura, a portugál Chega párt vezetője (balról a második), mellette balra Geert Wilders, a holland Szabadságpárt vezetője és Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, a Liga elnöke a párt nagygyűlésén a bergamói Pontidában Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

A nyilvánosságra hozott névsor szerint a szombat délutántól majdnem vasárnap estig tartó kongresszus első napján Mette Thiesen, a Dán Néppárt elnökhelyettese lesz jelen. Vasárnap felszólal Udo Landbauer, az Osztrák Szabadságpárt alelnöke, Jose Antonio Fuster, a spanyol Vox szóvivője, Afroditi Latinopoulou, a görög Voice of Reason nevű párt elnöke, valamint beszédet mond Gál Kinga a tavaly nyáron alakult Patrióták Európáért frakciócsoport első alelnöke.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!