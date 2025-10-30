4p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

2025. november 4., Budapest

Elverték a szélsőjobbot a holland választásokon – elmarad az Orbán Viktor által is várt áttörés?

mfor.hu

A centrista D66 párt nagy győzelmet aratott a választásokon, miközben a szélsőjobboldal támogatottsága visszaesett.

A centrista D66 párt jelentős előretörést ért el a holland parlamenti választásokon, ami valószínűleg vezető szerepet biztosít számára a kormányalakításban, miközben a szélsőjobboldali Geert Wilders pártja, a Szabadságpárt (PVV) veszített támogatottságából – számol be róla a Reuters.

A szavazatok 90 százalékának feldolgozása után, csütörtök hajnalban a D66 és a PVV egyaránt 26 mandátumot szerzett a 150 fős alsóházban. Ez éles visszaesés Wilders számára a 2023-as rekordteljesítményhez képest, míg a D66 közel megháromszorozta mandátumait, ezzel a választás legnagyobb nyertesévé vált.

A nyertes Job Jetten és pártja a D66
A nyertes Job Jetten és pártja a D66
Fotó: Facebook/Rob jetten

A Szabadságpárt a Patrióták Európáért nevű pártcsoport tagja, akárcsak a Fidesz. A jelen eredmény nem tükrözi a szélsőjobb, a magyar miniszterelnök által is korábban várt, nagy áttörését.

Wilders nem tűnik el a térképről

Az exit pollok és az első eredmények is a D66 szűk győzelmét jelezték előre, Wilders pedig második helyre szorult. A későbbi számlálás ugyanakkor némileg erősebb eredményt mutatott az iszlámellenes populista számára.

A csütörtök hajnali elmozdulás azonban várhatóan nem változtat a következő kormánykoalíció összetételén: a főbb mérsékelt pártok mind kizárták az együttműködést Wildersszel, miután a PVV vezetője korábban megbuktatta az előző koalíciót.

Wilders szerda este elismerte, hogy csalódott a mandátumveszteség miatt, és valószínűleg nem lesz tagja az új kormánynak, de kijelentette, hogy ellenzékből folytatja a harcot. „Természetesen szerettünk volna több mandátumot, és sajnálom a veszteséget, de nem tűntünk el a térképről” – mondta.

A D66 ünnepel, a legfiatalabb miniszterelnök-jelölttel

Az eredmény ehelyett Rob Jetten, a D66 vezetője számára nyit utat, aki Hollandia történetének legfiatalabb miniszterelnöke lehet. A D66 választási központjában ünneplés tört ki, a tömeg holland zászlókat lengetett, miközben a „Yes, we can” (Igen, meg tudjuk csinálni) jelszót skandálta.

„Megmutattuk nemcsak Hollandiának, hanem a világnak is, hogy lehetséges legyőzni a populista és szélsőjobboldali mozgalmakat” – mondta Jetten. „Ma milliók fordítottak hátat a negativitás, a gyűlölet és a végtelen ’nem, nem lehet’ politikájának.”

A 38 éves Jetten népszerűsége az elmúlt hónapban meredeken nőtt, miután kampányában a lakáshiány megoldását, az oktatásba való befektetést és a bevándorlással kapcsolatos aggodalmak kezelését ígérte.

A szélsőjobb előretörése korlátozott

Wilders, Európa egyik legrégebb óta hivatalban lévő populista vezetője, iszlámellenes nézeteiről ismert, és állandó védelem alatt él a halálos fenyegetések miatt. Javaslatai között szerepelt minden menedékkérelem elutasítása – ami sértené az EU-szerződéseket –, az ukrán férfi menekültek visszaküldése, valamint a fejlesztési támogatások leállítása az energia- és egészségügy finanszírozásában. A kormányt idén júniusban buktatta meg, miután partnerei elutasították keményvonalas javaslatait.

Pártja a PVV 2023-ban első helyen végzett, és egy teljesen konzervatív koalíciót alakított ki, bár partnerei nem támogatták Wilderst miniszterelnökként.

A holland választásokat sokan próbának tekintették: vajon a szélsőjobboldal tovább tudja-e növelni befolyását, vagy már elérte a csúcspontját Európa egyes részein. Az eredmény arra utalhat, hogy a szélsőjobb népszerűsége korlátozott.

A holland parlamentben 76 mandátum szükséges a többségi kormányhoz, ami legalább négy párt együttműködését igényli. Egy lehetséges forgatókönyv szerint a D66 a konzervatív kereszténydemokratákkal, a jobbközép VVD-vel és a Zöldek–Munkapárt szövetséggel köthet megállapodást.

A stabil koalíció létrehozása azonban nem lesz egyszerű – a tárgyalások hónapokig is eltarthatnak.

