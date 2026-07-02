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Külpolitika Lengyelország

Elvették a menekültstátuszt a Magyarországra szökött lengyel minisztertől

mfor.hu

Okmányaikat is érvényteleníti.

A magyar kormány visszavonta Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszter, helyettese, Marcin Romanowski, valamint Ziobro felesége, Patrycja Kotecka-Ziobro menekültstátuszát – közölte csütörtökön a lengyel kormány.

A Reuters cikke szerint a döntés azt jelenti, hogy a három érintett elveszíti azokat a menekült útiokmányokat, amelyek lehetővé tették számukra, hogy elhagyják Magyarországot, közvetlenül azután, hogy hivatalba lépett Magyar Péter új, Európa-párti kormánya. Romanowskinak, Ziobrónak és feleségének még Orbán Viktor korábbi miniszterelnök biztosított menedékjogot.

Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter az X-en azt írta:

„Írásos megerősítést kaptam arról, hogy Magyarország visszavonta Marcin Romanowski, Zbigniew Ziobro és Patrycja Kotecka-Ziobro menekültstátuszát.”

Hozzátette, hogy a magyar hatóságok az úti okmányaikat is érvénytelenítették. „Az igazságszolgáltatás malmai lassan őrölnek, de őrölnek” – fogalmazott. A lengyel ügyészség hatalommal való visszaélés miatt kívánja felelősségre vonni Ziobrót és Romanowskit.

A két politikus ügyvédje, Bartosz Lewandowski szerint a lengyel kormány erőteljes nyomást gyakorolt az új magyar vezetésre annak érdekében, hogy megvonják védenceitől a nemzetközi védelmet. Lewandowski azt állította, hogy 2023 óta a lengyel állami apparátus egészét a politikai ellenzék üldözésére használják fel.

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