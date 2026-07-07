Emeli a tétet Zelenszkij: újabb tömeges dróntámadás Moszkva ellen

Ukrajna az éjszaka folyamán több száz drónnal indított támadást Oroszország ellen, amelyek közül Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közlése szerint több mint 430 a moszkvai régió felé tartott.

Szobjanyin a Telegramon azt írta, hogy a drónok többségét már jóval Moszkva előtt lelőtték, 36-ot pedig közvetlenül a város megközelítése közben hatástalanítottak.

Az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán 452 pilóta nélküli repülőeszközt lőtt le 17 régió felett, a támadás során több térségben tüzek és károk keletkeztek.

Amennyiben az adatok helytállóak, ez lehetett az elmúlt két év legnagyobb ukrán dróntámadása Moszkva ellen.

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Az orosz hatóságok nem közöltek részleteket arról, hogy pontosan milyen drónok kerültek be a polgármester statisztikájába, valamint az adatok nem ellenőrizhetők független forrásból. Az orosz fővárosból károkról nem érkezett jelentés, de a moszkvai repülőterek működését több órára felfüggesztették.

A nyugat-oroszországi Belgorod megyében rakétacsapás során tűz ütött ki egy meg nem nevezett infrastrukturális létesítményben, a támadásban egy ember életét vesztette – közölte Alekszandr Suvajev, a terület ideiglenesen megbízott kormányzója. Sajtójelentések szerint a lángok egy, a Gazpromhoz köthető csőgyár területén csaptak fel.

Overnight, Ukraine continued to target Russian assets in both Russia and Russian occupied Ukraine.



▪️ In Belgorod, the linear production management of main gas pipelines is on fire. The airport and thermal power station have also been hit. The city is experiencing power, water,… pic.twitter.com/3zTAx8PL4X — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) July 7, 2026

Vlagyiszlav Sapsa, a Moszkvától mintegy 190 kilométerre délre fekvő kalugai régió kormányzója arról számolt be, hogy hat ukrán drón csapódott be egy ipari létesítménybe, ahol tűz keletkezett, de személyi sérülés nem történt. A kormányzó nem nevezte meg az érintett üzemet, de médiaértesülések szerint egy olajlétesítményről van szó.

Ukrajna rendszeresen hajt végre támadásokat orosz célpontok ellen, míg Oroszország orosz rakéta- és dróncsapásokkal támad ukrán városokat és infrastruktúrát.

(MTI)