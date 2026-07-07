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Külpolitika Drónok Orosz-ukrán konfliktus

Emeli a tétet Zelenszkij: újabb tömeges dróntámadás Moszkva ellen

mfor.hu

Legalább 430 ukrán drón tartott a főváros felé.

Ukrajna az éjszaka folyamán több száz drónnal indított támadást Oroszország ellen, amelyek közül Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közlése szerint több mint 430 a moszkvai régió felé tartott.

Szobjanyin a Telegramon azt írta, hogy a drónok többségét már jóval Moszkva előtt lelőtték, 36-ot pedig közvetlenül a város megközelítése közben hatástalanítottak.

Az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán 452 pilóta nélküli repülőeszközt lőtt le 17 régió felett, a támadás során több térségben tüzek és károk keletkeztek.

Amennyiben az adatok helytállóak, ez lehetett az elmúlt két év legnagyobb ukrán dróntámadása Moszkva ellen.

Az orosz hatóságok nem közöltek részleteket arról, hogy pontosan milyen drónok kerültek be a polgármester statisztikájába, valamint az adatok nem ellenőrizhetők független forrásból. Az orosz fővárosból károkról nem érkezett jelentés, de a moszkvai repülőterek működését több órára felfüggesztették.

A nyugat-oroszországi Belgorod megyében rakétacsapás során tűz ütött ki egy meg nem nevezett infrastrukturális létesítményben, a támadásban egy ember életét vesztette – közölte Alekszandr Suvajev, a terület ideiglenesen megbízott kormányzója. Sajtójelentések szerint a lángok egy, a Gazpromhoz köthető csőgyár területén csaptak fel.

Vlagyiszlav Sapsa, a Moszkvától mintegy 190 kilométerre délre fekvő kalugai régió kormányzója arról számolt be, hogy hat ukrán drón csapódott be egy ipari létesítménybe, ahol tűz keletkezett, de személyi sérülés nem történt. A kormányzó nem nevezte meg az érintett üzemet, de médiaértesülések szerint egy olajlétesítményről van szó.

Ukrajna rendszeresen hajt végre támadásokat orosz célpontok ellen, míg Oroszország orosz rakéta- és dróncsapásokkal támad ukrán városokat és infrastruktúrát.

(MTI)

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