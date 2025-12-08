Emelte a tétet a holland bíróság, nem várt izgalmak Orbán Viktor isztambuli tárgyalásán

Egy holland bíróság lefoglalta a Török Áramlat gázvezeték üzemeltetője, a South Stream Transport vagyonát. Magyaroszágra a Török Áramlaton érkezik az orosz gáz. A hírt egyelőre más forrásból nem erősítették meg. Eközben Orbán Viktor éppen Isztambulba utazott, hogy mások mellett gázügyekről is tárgyaljon.

Az Amszterdami Kerületi Bíróság Rinat Ahmetov DTEK Krymenergo nevű energiacégének kérésére lefoglalta a Gazprom által ellenőrzött TurkStream gázvezeték üzemeltetőjének, a South Stream Transportnak a vagyonát – írja a Vedomosztyi orosz napilap nyomán a Világgazdaság. Magyarországra a Török Áramlaton keresztül érkezik az orosz földgáz.

A DTEK kérésére a hágai Állandó Döntőbíróság 2023 novemberében arra kötelezte Oroszországot, hogy fizessen Ahmetov cégének 208 millió dollár kártérítést a krími vagyonért. Moszkva fellebbezett a döntés ellen a Hágai ​​Fellebbviteli Bíróságon, az eljárás jelenleg is folyamatban van.

Az idén júliusban a DTEK kérésére az Amszterdami Kerületi Bíróság védőzárlatot rendelt el a South Stream Transport ABN Amro Bank számláin vezetett eszközeire, hogy biztosítsa a hágai választott bírósági határozat szerinti Oroszországgal szembeni követeléseit. A DTEK azt állítja, hogy a South Stream Transport az állammal azonosítható.

Különös színezetet adhat az isztambuli tárgyalásnak a holland bíróság döntése

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

A DTEK mellett további három ukrán vállalat is elérte a Gazprom hollandiai vagyonának lefoglalását 2025-ben: a Slavutich-Invest Management Company, a Zhniva mezőgazdasági vállalat és az Avtodorkomplekt gránitbányász cég. A kettejük közötti független ügyek ugyanilyen mintát követtek. A Slavutich és a Zhniva pert indított az ukrán Zaporizzsjai Kerületi Bíróságon, és 2023-ban kártérítést nyertek Oroszországtól. Az Avtodorkomplekt csak bejelentette szándékát – jegyzi meg az újság.

A Török Áramlat is szóba kerülhet ma Isztambulban

Törökországgal minden évben áttekintjük a legfontosabb kérdéseket, a mostani tárgyalások négy fő pontja a gazdaság és kereskedelem, a migráció, a háború és az energia – mondta vasárnap Orbán Viktor az Isztambulba tartó kormánygép fedélzetén a Patrióta újságírójának. A miniszterelnök hozzátette, hogy a háború rendkívüli mértékben megnövelte a Török Áramlat jelentőségét, mert csak ezen a vezetéken keresztül jön olcsóbb orosz gáz Magyarországra.