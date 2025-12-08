3p

Mi vár a magyar gazdaságra a választások után?
Tényleg elkerülhetetlen lesz a megszorítás?

Online Klasszis Klub élőben Bokros Lajossal!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

2025. december 10. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Külpolitika Gáz Gázvezetékek Törökország Gazprom Orbán Viktor

Emelte a tétet a holland bíróság, nem várt izgalmak Orbán Viktor isztambuli tárgyalásán

mfor.hu

A Vedomosztyi nevű orosz lap arról ír, hogy lefoglalták a Török Áramlat kezelőjének vagyonát, miközben Orbán Viktor Isztambulba repült.

Egy holland bíróság lefoglalta a Török Áramlat gázvezeték üzemeltetője, a South Stream Transport vagyonát. Magyaroszágra a Török Áramlaton érkezik az orosz gáz. A hírt egyelőre más forrásból nem erősítették meg. Eközben Orbán Viktor éppen Isztambulba utazott, hogy mások mellett gázügyekről is tárgyaljon.

Az Amszterdami Kerületi Bíróság Rinat Ahmetov DTEK Krymenergo nevű energiacégének kérésére lefoglalta a Gazprom által ellenőrzött TurkStream gázvezeték üzemeltetőjének, a South Stream Transportnak a vagyonát – írja a Vedomosztyi orosz napilap nyomán a Világgazdaság. Magyarországra a Török Áramlaton keresztül érkezik az orosz földgáz.

A DTEK kérésére a hágai Állandó Döntőbíróság 2023 novemberében arra kötelezte Oroszországot, hogy fizessen Ahmetov cégének 208 millió dollár kártérítést a krími vagyonért. Moszkva fellebbezett a döntés ellen a Hágai ​​Fellebbviteli Bíróságon, az eljárás jelenleg is folyamatban van.

Az idén júliusban a DTEK kérésére az Amszterdami Kerületi Bíróság védőzárlatot rendelt el a South Stream Transport ABN Amro Bank számláin vezetett eszközeire, hogy biztosítsa a hágai választott bírósági határozat szerinti Oroszországgal szembeni követeléseit. A DTEK azt állítja, hogy a South Stream Transport az állammal azonosítható.

Különös színezetet adhat az isztambuli tárgyalásnak a holland bíróság döntése
Különös színezetet adhat az isztambuli tárgyalásnak a holland bíróság döntése
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

A DTEK mellett további három ukrán vállalat is elérte a Gazprom hollandiai vagyonának lefoglalását 2025-ben: a Slavutich-Invest Management Company, a Zhniva mezőgazdasági vállalat és az Avtodorkomplekt gránitbányász cég. A kettejük közötti független ügyek ugyanilyen mintát követtek. A Slavutich és a Zhniva pert indított az ukrán Zaporizzsjai Kerületi Bíróságon, és 2023-ban kártérítést nyertek Oroszországtól. Az Avtodorkomplekt csak bejelentette szándékát – jegyzi meg az újság.

A Török Áramlat is szóba kerülhet ma Isztambulban

Törökországgal minden évben áttekintjük a legfontosabb kérdéseket, a mostani tárgyalások négy fő pontja a gazdaság és kereskedelem, a migráció, a háború és az energia – mondta vasárnap Orbán Viktor az Isztambulba tartó kormánygép fedélzetén a Patrióta újságírójának. A miniszterelnök hozzátette, hogy a háború rendkívüli mértékben megnövelte a Török Áramlat jelentőségét, mert csak ezen a vezetéken keresztül jön olcsóbb orosz gáz Magyarországra.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Ukrajna: 16 orosz drón célba talált az éjjel

Ukrajna: 16 orosz drón célba talált az éjjel

Volt dolga az ukrán légvédelemnek.

Orbán Viktor nagy bejelentésre készül Törökországban is

Orbán Viktor nagy bejelentésre készül Törökországban is

A magyar kormányfő Erdogan török elnökkel tárgyal.

Csak úgy ömlik a kínai áru Németországba

Csak úgy ömlik a kínai áru Németországba

 Az Egyesült Államokba irányuló kínai export továbbra is zuhant

Lavrov, Szijjártó

Szijjártó Péter elárulta, hogy mit gondol a Lavrovtól kapott kitüntetéséről

Szerinte az általa is előrevitt magyar-orosz együttműködés a magyar embereknek jó volt, ezért büszke a kitüntetésre.

Most egy közép-ukrajnai várost vett célba Oroszország, nincs fűtés, víz és áram

Most egy közép-ukrajnai várost vett célba Oroszország, nincs fűtés, víz és áram

Vasárnapra virradóra is folytatódtak az orosz légicsapások Ukrajna ellen.

Meghökkentő kijelentést tett Kijev az orosz veszteségekről

Meghökkentő kijelentést tett Kijev az orosz veszteségekről

Az ukrán támadások sokkal nagyobb veszteségeket okoznak Oroszországnak, mint valamennyi nyugati ország szankciói együttvéve – jelentette ki Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője szombaton egy kijevi fórumon.

A Kreml szerint gigantikus öngólt rúgott az EU a szankciókkal

A Kreml szerint gigantikus öngólt rúgott az EU a szankciókkal

Az európai országok gazdasága 2022-től és 2025-tel bezárólag 1600 milliárd eurót veszített az Oroszország ellen bevezetett szankciók miatt – közölte az orosz külügyminisztérium szombaton.

Kiverték a biztosítékot az oroszok – felszálltak a NATO vadászgépei

Kiverték a biztosítékot az oroszok – felszálltak a NATO vadászgépei

Órákon át tartott a készültség.

Kellemetlen hírt közöltek Csernobilból

Kellemetlen hírt közöltek Csernobilból

Javításokra lesz szükség.

Nagyon szoros határidőt szabna az Egyesült Államok Európának a NATO átvételére

Nagyon szoros határidőt szabna az Egyesült Államok Európának a NATO átvételére

Az Egyesült Államok azt szeretné, ha Európa 2027-re átvenné a NATO hagyományos védelmi képességeinek többségét – a hírszerzéstől a rakétákig –, közölték a Pentagon tisztviselői ezen a héten Washingtonban diplomatákkal. A szoros határidőt több európai tisztviselő is irreálisnak tartja.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168