Ennek a brüsszeli döntésnek örülhet Orbán Viktor

A magyar államadósság-kezelésben továbbra is stratégiai irány a külső kitettség csökkentése, a devizaarány alacsony szinten tartása, valamint az adósság hátralévő futamidejének növelése.

A magyar terv szerint az alacsony infláció és a jövő évben lendületet vevő növekedés hozzájárul a költségvetés pozíciójának megerősítéséhez. A korábbi évekhez hasonlóan kiemelt cél marad a családok támogatása, a nyugdíjak értékállóságának biztosítása a rezsicsökkentés fenntartása, emellett továbbra is hangsúlyos szerepet kap a honvédelmi képességek megerősítése.

Az Európai Unió a költségvetési hiány túlbúrjánzásának megakadályozását is elvárja tagországaitól Fotó: Facebook / Szijjártó Péter

A tervek olyan reformokat és beruházásokat is tartalmaznak, amelyek választ adnak az európai szemeszter keretében azonosított fő kihívásokra, és foglalkoznak az EU közös prioritásaival.

Az Európai Unió új gazdaságirányítási keretrendszerében minden tagállamnak 4-5 évre szóló középtávú költségvetési-strukturális tervet kell készítenie. A dokumentum célja annak biztosítása, hogy a kiigazítási időszak végére az államadósság valószínűsíthetően csökkenő pályán legyen, vagy prudens szinten maradjon, valamint az, hogy az államháztartási hiányt középtávon a GDP 3 százalékában meghatározott referenciaérték alatt tartsák — számol be róla az MTI.

