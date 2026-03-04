Ennyi áldozatról tudunk a terjedő amerikai-iráni háborúban

A háború halálos áldozatainak számáról adott összefoglalót a Reuters, amelyeket az érintett országok jelentettek március 3-ig, a háború negyedik napjáig. A Reuters nem erősítette meg függetlenül ezeket a haláleseteket.

Irán: 787 ember halt meg, köztük 165 iskoláslány és alkalmazott egy rakétatámadásban egy általános iskolában Minabban, az ország déli részén, a háború első napján, az Iráni Vörös Félhold Társaság nonprofit humanitárius csoport szerint. Nem volt világos, hogy a halálos áldozatok száma magában foglalta-e az Iszlám Forradalmi Gárda katonai áldozatait is.

Izrael: Tíz civil halt meg, köztük kilenc ember egy iráni rakétatámadásban Beit Semes ellen Jeruzsálem közelében március 1-jén, közölte az izraeli Magen David Adom mentőszolgálat. Az Izraeli Védelmi Erők nem jelentettek katonai áldozatokat.

Libanon: 50 ember halt meg izraeli csapásokban, közölte a libanoni egészségügyi minisztérium.

Bahrein: Egy ember halt meg, miután tűz ütött ki Bahrein Salman ipari városában egy rakétaelfogást követően, közölte a belügyminisztérium.

Kuvait: Három ember, köztük két kuvaiti katona halt meg az ország elleni iráni támadásokban, közölte a kuvaiti egészségügyi és külügyminisztérium.

Omán: Egy ember halt meg, miután egy lövedék eltalálta a Marshall-szigetek zászlaja alatt hajózó MKD VYOM termékszállító tartályhajót Maszkat partjainál.

Egyesült Arab Emírségek: Három ember halt meg az Egyesült Arab Emírségek védelmi minisztériuma szerint.

Amerikai katonák: Hat amerikai katona vesztette életét egy kuvaiti létesítmény elleni csapásban az amerikai Központi Parancsnokság szerint.