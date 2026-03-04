2p
Külpolitika Egyesült Államok Háború Irán Izrael Libanon

Ennyi áldozatról tudunk a terjedő amerikai-iráni háborúban

mfor.hu

Az Egyesült Államok és Izrael szombat reggel intézett támadást a közel-keleti ország ellen. A fegyveres konfliktus tovább terjedt a régióban, mikor a háború negyedik napjába léptünk,

A háború halálos áldozatainak számáról adott összefoglalót a Reuters, amelyeket az érintett országok jelentettek március 3-ig, a háború negyedik napjáig. A Reuters nem erősítette meg függetlenül ezeket a haláleseteket.

Az atacms rakéta messzire is elér
Az atacms rakéta messzire is elér
Fotó: South Korean Defense Ministry

Irán: 787 ember halt meg, köztük 165 iskoláslány és alkalmazott egy rakétatámadásban egy általános iskolában Minabban, az ország déli részén, a háború első napján, az Iráni Vörös Félhold Társaság nonprofit humanitárius csoport szerint. Nem volt világos, hogy a halálos áldozatok száma magában foglalta-e az Iszlám Forradalmi Gárda katonai áldozatait is.

Izrael: Tíz civil halt meg, köztük kilenc ember egy iráni rakétatámadásban Beit Semes ellen Jeruzsálem közelében március 1-jén, közölte az izraeli Magen David Adom mentőszolgálat. Az Izraeli Védelmi Erők nem jelentettek katonai áldozatokat.

Libanon: 50 ember halt meg izraeli csapásokban, közölte a libanoni egészségügyi minisztérium.

Bahrein: Egy ember halt meg, miután tűz ütött ki Bahrein Salman ipari városában egy rakétaelfogást követően, közölte a belügyminisztérium.

Kuvait: Három ember, köztük két kuvaiti katona halt meg az ország elleni iráni támadásokban, közölte a kuvaiti egészségügyi és külügyminisztérium.

Omán: Egy ember halt meg, miután egy lövedék eltalálta a Marshall-szigetek zászlaja alatt hajózó MKD VYOM termékszállító tartályhajót Maszkat partjainál.

Egyesült Arab Emírségek: Három ember halt meg az Egyesült Arab Emírségek védelmi minisztériuma szerint.

Amerikai katonák: Hat amerikai katona vesztette életét egy kuvaiti létesítmény elleni csapásban az amerikai Központi Parancsnokság szerint.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Az amerikai-kurd együttműködésnek már vannak hagyományai Irakban

Kész az amerikai mesterterv szárazföldi csapatok Iránba küldésére

Nem amerikai katonákról van szó, Irán egyik népes nemzetiségét szeretnék fegyveres felkelésre késztetni a titkosszolgálat vezetésével.

Szijjártó Péter segítséget ígért az Emírségekben rekedt több ezer magyarnak

Szijjártó Péter segítséget ígért az Emírségekben rekedt több ezer magyarnak

A külgazdasági és külügyminiszter arról számolt be, hogy a helyzet továbbra is durva, Irán folyamatosan csapásokat mér az arab országokra, folyamatosan támadja őket drónokkal, ballisztikus rakétákkal és cirkálórakétákkal, ezért a légterek többsége továbbra is zárva tart.

Donald Trump az amerikai–spanyol kereskedelem leállításával fenyeget

Donald Trump az amerikai–spanyol kereskedelem leállításával fenyeget

Donald Trump amerikai elnök kedden azzal fenyegette meg Spanyolországot, hogy teljes amerikai kereskedelmi embargót vezet be ellene, miután az európai uniós és NATO-szövetséges ország nem engedélyezte, hogy az amerikai hadsereg bázisait Irán elleni csapásokhoz kapcsolódó műveletekre használja.

Lángokban áll az orosz LNG tartályhajó a Földközi-tengeren.

Lángokban áll az orosz LNG-tartályhajó a Földközi-tengeren

Málta fegyveres erői pedig közölték, hogy a hajó legénységét egy mentőcsónakban biztonságban megtalálták Líbia tengeri régiójában.

Már az EU is azt kéri az ukránoktól, hogy engedjék megvizsgálni a Barátság vezetéket

Már az EU is azt kéri az ukránoktól, hogy engedjék megvizsgálni a Barátság vezetéket

Egyre nagyobb a nyomás.

Kiadták a riasztást: a szaúdi olajipar egyik központi városát támadhatja Irán

Az amerikai nagykövetség figyelmeztetett.

Orbán Viktor levelet írt a Barátság vezeték miatt – vajon mit szól ehhez Ursula von der Leyen?

Orbán Viktor levelet írt a Barátság vezeték miatt – vajon mit szól ehhez Ursula von der Leyen?

A miniszterelnök tollat ragadott.

Megsemmisült a Barátság vezeték? Vészjósló kijelentést tett Zelenszkij

Megsemmisült a Barátság vezeték? Vészjósló kijelentést tett Zelenszkij

Erősen kijelentéseket tartalmaz az interjú.

Megvillantotta legújabb rakétáját Amerika az iráni háborúban

Bevetették az ATACMS utódját.

Csörgött a telefon: itt van, miről beszélt Orbán Viktor és Putyin

Csörgött a telefon: itt van, miről beszélt Orbán Viktor és Putyin

Több téma is előkerült.

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168