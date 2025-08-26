Ennyi volt a deal: Trump már újabb vámokkal fenyegeti az EU-t

Újabb jelentős vámterheket és exportkorlátozást fog elrendelni a technológiai termékekre, különösen a chipekre – írta közösségi oldalán Donald Trump.

A fenyegetés azoknak az országoknak szól, amelyek a techpiacot és a technológiai óriáscégeket érintő fogyasztóvédelmi szabályozásokat hoztak. Az Európai Unió az elmúlt években léptette hatályba a Digital Markets Actet, és a Digital Services Actet, amellyel például megtiltja a személyes adatok reklámtevékenységhez való felhasználását. Bár az amerikai elnök azt állítja, hogy a kínai cégeket versenyelőnybe hozzák az ilyen szabályok, az uniós rendelkezés érvényes például a TikTokra is. Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen korábban azt mondta, az EU nem változtat ezeken a szabályokon.

A Reuters arról ír, hogy Trump a vámok és az exportkorlátozás mellett szankcionálná is azokat a tisztviselőket, akik ezeket a szabályokat bevezették. Az amerikai kormány az uniós szabályokat cenzúraként értelmezi, amivel a szólásszabadságot korlátozzák.