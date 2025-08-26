1p
Külpolitika Donald Trump Ursula von der Leyen Európai Unió Szankció Vámháború

Ennyi volt a deal: Trump már újabb vámokkal fenyegeti az EU-t

mfor.hu

A techóriásokat érintő uniós szabályozásokra utalgatott sértődött hangvételű bejegyzésében az amerikai elnök.

Újabb jelentős vámterheket és exportkorlátozást fog elrendelni a technológiai termékekre, különösen a chipekre – írta közösségi oldalán Donald Trump.

A fenyegetés azoknak az országoknak szól, amelyek a techpiacot és a technológiai óriáscégeket érintő fogyasztóvédelmi szabályozásokat hoztak. Az Európai Unió az elmúlt években léptette hatályba a Digital Markets Actet, és a Digital Services Actet, amellyel például megtiltja a személyes adatok reklámtevékenységhez való felhasználását. Bár az amerikai elnök azt állítja, hogy a kínai cégeket versenyelőnybe hozzák az ilyen szabályok, az uniós rendelkezés érvényes például a TikTokra is. Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen korábban azt mondta, az EU nem változtat ezeken a szabályokon.

A Reuters arról ír, hogy Trump a vámok és az exportkorlátozás mellett szankcionálná is azokat a tisztviselőket, akik ezeket a szabályokat bevezették. Az amerikai kormány az uniós szabályokat cenzúraként értelmezi, amivel a szólásszabadságot korlátozzák.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Városnyi embert rúgtak ki a német autóipari cégek

Városnyi embert rúgtak ki a német autóipari cégek

Egy év alatt 7 százalékkal kevesebben lettek a német autóiparban dolgozók. Az ország iparának más ágazataiban is vannak leépítések, de közel sem ekkora mértékben.

Trump továbbra sem tett le a Trump-Zelenszkij találkozóról

Trump szerint Putyin és Zelenszkij nagyon utálják egymást

Donald Trump továbbra is céljának tekinti, hogy létrejöjjön a közvetlen találkozó az orosz és ukrán elnök között – az amerikai elnök erről hétfőn a Fehér Házban beszélt, miután fogadta a dél-koreai államfőt. Korábban arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok nem fizet semmit Ukrajnának, a neki szánt fegyverzet árát a NATO teljes egészében megtéríti.

Ha Ukrajna szabotálná Magyarországot, lenne egyszerűbb módja is

Ha Ukrajna szabotálná Magyarországot, lenne egyszerűbb módja is

Rácz András szerint nem Magyarországot támadják.

Kiderült, hány magyar katona esett el az orosz-ukrán háborúban

Kiderült, hány magyar katona esett el az orosz-ukrán háborúban

A számuk száz alatt van.

Putyin minisztere szerint az oroszok nem területekért harcolnak

Putyin minisztere szerint az oroszok nem területekért harcolnak

Hanem csak aggódnak az ott élő oroszokért.

Több száz orosz és ukrán fogoly szabadult ki

Több száz orosz és ukrán fogoly szabadult ki

Elfoglalta az orosz hadsereg Filaja települést az ukrajnai Dnyipropetrovszk megyében – közölte vasárnap a moszkvai védelmi minisztérium.

Egyre durvul Szijjártó Péter és a lengyel külügyminiszter csörtéje

Egyre durvul Szijjártó Péter és a lengyel külügyminiszter csörtéje

A magyar külgazdasági és külügyminiszter ismét visszaszólt Radoslaw Sikorskinak.

Újabb elmélet látott napvilágot a munkácsi rakétatámadásról

Új elmélet látott napvilágot a munkácsi rakétatámadásról

Az amerikai tulajdonú gyárat szerda éjjel érte orosz rakétatámadás.

Zelenszkij a nemzeti ünnepen: „Ukrajna nem vesztett”

„Ukrajna nem vesztett” – mondta Zelenszkij a nemzeti ünnepen

Az ukrán elnök az ukrán függetlenség napján szólt a nemzethez. 

Élelemre váró gyerekek a Gázai övezetben, 2025. augusztus

Sokkoló fotók is bizonyítják, hogy valóban éhínség pusztít Gázában

Az éhínség tényét egy ENSZ által támogatott szervezet is megerősítette.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Privátbankár.hu Klasszis 2025

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168