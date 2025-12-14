Nem tárgyalt Moszkva és Washington a koreai modell alkalmazásának lehetőségéről az ukrajnai konfliktus rendezésében – jelentette ki Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója vasárnap a Rosszija 1 televízió Moszkva. Kreml. Putyin című műsorában.

„Erről egyszer sem tárgyaltunk. Különböző lehetőségeket vitattunk meg a hosszú távú rendezéssel kapcsolatban, és az amerikaiak ismerik a mi megközelítésünket. A koreai téma átvételét soha nem vitattuk meg, szerintem egyszer sem. Erről még csak nem is hallottam” – mondta Usakov.

Hangot adott álláspontjának, miszerint az európaiak és az ukránok hozzájárulása a béketervhez aligha lesz konstruktív, és a módosítások sok ponttal kapcsolatban ellenvetést fognak kiváltani Oroszország részéről.

„Lesznek számunkra teljesen elfogadhatatlan rendelkezések, többek között a területi kérdésekkel kapcsolatban”

- mondta a diplomata.

Kapcsolódó cikk Elárulta Zelenszkij, hogy mire hajlandó a békéért Enged egy fontos kérdésben az ukrán elnök.

A területek kérdését általánosságban megvitattuk Moszkvában. Az amerikaiak nemcsak ismerik, hanem értik is álláspontunkat. Azt, hogy mi lesz a papíron e konzultációk (Ukrajna és az európai országok megbeszélései) után, azt nem tudom.

Aligha várható valami jó – hangoztatta, hozzátéve, hogy Moszkva még nem kapott tájékoztatást az egyeztetésről.

Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára ugyanebben a tévéműsorban közölte, hogy Oroszország az ukrajnai helyzet rendezésével kapcsolatban az Egyesült Államok, nem pedig Európa megközelítését tartja szem előtt.

„Az európaiak a saját játékukat játsszák. Továbbra is úgy tűnik, hogy a háború folytatását akarják. De mi természetesen inkább a washingtoni partnereink felé orientálódunk” – nyilatkozott.

A Kreml szóvivője pragmatikusnak és realistának nevezte az Egyesült Államok álláspontját az ukrajnai válság megoldásával kapcsolatban. Leszögezte, hogy Moszkvát nem fogja kielégíteni, ha Kijev aláírja a békeszerződéseket, majd pedig elkezdi szabotálni azokat.

„Kell lennie egy bizonyos garanciaszisztémának, amely nemcsak a biztonságot, hanem a megállapodások teljesítését is szavatolja” – hangsúlyozta Peszkov.

Kapcsolódó cikk Sorsdöntő tárgyalásra utazik Zelenszkij – karácsonyra tényleg vége lesz a háborúnak? Mit tud elérni Trump emberénél az ukrán elnök?

Hangoztatta, a „különleges hadművelet” megindításának egyik kiváltó oka az volt, hogy NATO-szakértők hatoltak be Ukrajna területére. Emlékeztetett rá, hogy Volodimir Zelenszkij 2019-ben a béke ígéretével nyerte meg az ukrán elnökválasztást, de ennek elérése helyett folytatta a minszki megállapodások megsértését és a háborúhoz való közeledést.

„Megkezdődött a NATO szakértőinek infiltrációja, megjelenésük Ukrajna területén, az ukrán hatalmi szervekben. Akkor kezdődtek meg az első fegyverszállítások. Mindez természetesen veszélyt teremtett az Ukrajnában élő orosz emberekre számára, nem is beszélve a helyzet geopolitikai vonatkozásairól, a biztonsági következményekről az Oroszországi Föderáció számára” – mutatott rá Peszkov.

„Mindez összességében természetesen kiváltó oka lett a különleges hadművelet elindítására vonatkozó döntés meghozatalához” – tette hozzá.

Usakov megjegyezte, hogy Zelenszkij csak amerikai nyomásra kezdett el az elnökválasztás lehetőségéről beszélni.

Peszkov sajnálkozását fejezte ki amiatt, hogy Mark Rutte NATO-főtitkár

„felelőtlen kijelentéseket tesz, egyszerűen nem érti, mit beszél”,

amikor arra szólítja fel Európát, hogy készüljön fel olyan háborúra, amilyent a nagyapáink átéltek. A szóvivő szerint a hollandok nem ismerték meg a második világháború valódi borzalmait.

„Mi, hála Istennek, egy olyan országban nőttünk fel, ahol gondosan őrzik az emlékét annak, hogy mi történt, micsoda szörnyűség volt ez, és mit sikerült tennünk annak érdekében, hogy megmentsük Európát a fasizmustól” – fogalmazott.

Elrabolt gyerekek

Tatyjana Moszkalova orosz emberi jogi ombudsman a TASZSZ hírügynökségnek adott interjújában elmondta, hogy Kijev még mindig nem adta át Moszkvának annak az állítólag több ezer ukrán gyermeknek a listáját, akiket az ukrán fél állítása szerint törvényszegő módon Oroszországba vittek.

„Az isztambuli tárgyalások eredményeként az ukrán félnek felajánlották, hogy adja át azoknak a gyermekeknek a listáját, akik a véleménye szerint indokolatlanul és illegálisan tartózkodnak Oroszország területén. Eddig még nem kaptuk meg ezeket a 'több ezer' embert tartalmazó listákat” – jelentette ki Moszkalova.

Kitért rá, hogy Oroszország valóban mentett meg harci cselekmények területén tartózkodó gyermekeket.

„Gyakorlatilag minden olyan gyermeket, akinek szülei bejelentették, hogy gyermekük Oroszország területén tartózkodik, visszaszállítottak” – hangsúlyozta.

Kapcsolódó cikk Lecsaptak az oroszok a Fekete-tengeren – globális válság lehet belőle Újra célpont lesz az ukrán tengeri kereskedelem?

Hozzáfűzte, hogy ezzel szemben az ukrán hatóságok „kényszerrel, a szülők akaratával és kívánságával ellentétben, külföldi államokba, egyebek között Ausztriába szállítottak” orosz gyermekeket, köztük olyanokat is, akik a donyecki régió területén éltek.

„Őket valóban elrabolták, valóban illegálisan szállították el, mind a gyermekek, mind a szülők akaratával ellentétben”

- mondta az ombudsman.

Az ukrán fél 2025. június 2-án, Isztambulban adott át az orosz tárgyalóküldöttségnek egy 339 névből álló listát. A TASZSZ az orosz külügyminisztériumra hivatkozva azt írta, hogy a adatok harminc százaléka nem igazolódott, mivel a gyermekek jelentős része soha nem járt Oroszországban, már nagykorú, vagy már visszatért a családjához. Emellett a tárca kifejezte készségét, hogy ellenőrizzen bármilyen hasonló listát, függetlenül attól, hogy ki és mikor teszi közzé őket.

(MTI)