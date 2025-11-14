Ennyit már nem ér a barátság, Ficóék nem lépnek be Orbán Viktorék pártcsaládjába

Nem csatlakozik a Patriótákhoz Robert Fico pártja, a Smer – ezt csütörtökön Monika Beňová, a Smer EP-képviselője is megerősítette Brüsszelben. A Napunk azt írja, hogy az EP-képviselő amúgy támogatná a csatlakozást a Patriótákhoz, a tárgyalást is ő folytatta le, de elmondása szerint Robert Fico nem látja értelmét, hogy az EP-képviselőik bármilyen frakció tagjai legyenek.

Október 23-án, Orbán Viktor megérkezéséig Robert Fico képviselte a magyar kormányt Brüsszelben

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

A döntés azután született, hogy idén októberben közepén végleg a fő szlovákiai kormánypártot, az Irányt, azaz a Smert az Európai Szocialisták Pártjából, a PES-ből arra hivatkozva, hogy Fico pártja olyan politikai álláspontokat képvisel, amelyek mélyen és súlyosan ellentmondanak a szocialisták értékeinek és elveinek.

Mivel Fico jó kapcsolatot ápol Orbán Viktorral, felmerült, hogy esetleg a magyar kormányfő által gründolt európai pártcsalád, a Patrióták felé viheti a Smert, különösen, hogy Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója október végén azt mondta, hogy Robert Fico tárgyalt Orbán Viktorral a párt Patriótákhoz való csatlakozásáról. A szlovák miniszterelnök már 2024-ben is közölte, hogy nem csatlakoznak Orbánék EP-frakciójához.

