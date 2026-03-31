ENSZ-békefenntartókat öltek meg Libanonban – háborús hírek

Iráni dróntalálat ért egy teljesen feltöltött kuvaiti olajszállító hajót Dubajban kedd hajnalban, a hajón tűz keletkezett – közölte kedden a kuvaiti állami olajvállalat. Senki nem sérült meg, a tüzet eloltották – írja a CNN alapján a Telex. A dubaji hatóságok megerősítették, hogy a hajót dróntámadás érte, és közölték, hogy tengeri tűzoltócsoportokat küldtek a tűz megfékezésére. A legénység 24 tagja biztonságban van a hatóságok szerint. Irán nem kommentálta a támadást. A kuvaiti cég közölte, hogy a tüzet eloltották, de még folyik a károk felmérése az al-Szalmi hajón, a tanker körzetében olajszennyezéstől tartanak, mivel a hajó teljesen fel volt töltve olajjal. A Lloyd's biztosító adatai szerint a Kuvaitban és Szaúd-Arábiában megrakodott hajó Kínába tartott.

Meghalt két ENSZ-békefenntartó Dél-Libanonban, de egyelőre tisztázatlan, ki felelős a támadásért. Az eset után Franciaország kezdeményezte, hogy hívják össze az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülését. Az ENSZ Libanoni Ideiglenes Erő (UNIFIL) szerint a támadásban további két békefenntartó megsérült, egyikük súlyosan. A két békefenntartó egy ismeretlen eredetű robbanásban halt meg Bani Hayyan közelében. Mindketten indonéz állampolgárok voltak – közölte Jean-Pierre Lacroix, az ENSZ békefenntartó műveletekért felelős főtitkárhelyettese.

A Pentagon határozottan cáfolta a Financial Times értesülését, ami szerint Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter egyik közvetítője a háború előtt jelentős befektetést próbált volna eszközölni katonai cégekbe. A tárca szóvivője, Sean Parnell kijelentette, hogy sem Hegseth, sem képviselői nem keresték meg a BlackRock-ot ilyen szándékkal.