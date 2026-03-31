2p
Külpolitika Iráni válság

ENSZ-békefenntartókat öltek meg Libanonban – háborús hírek

mfor.hu

Újabb olajszállító kapott lángra az Öbölben.

  • Iráni dróntalálat ért egy teljesen feltöltött kuvaiti olajszállító hajót Dubajban kedd hajnalban, a hajón tűz keletkezett – közölte kedden a kuvaiti állami olajvállalat. Senki nem sérült meg, a tüzet eloltották – írja a CNN alapján a Telex. A dubaji hatóságok megerősítették, hogy a hajót dróntámadás érte, és közölték, hogy tengeri tűzoltócsoportokat küldtek a tűz megfékezésére. A legénység 24 tagja biztonságban van a hatóságok szerint. Irán nem kommentálta a támadást. A kuvaiti cég közölte, hogy a tüzet eloltották, de még folyik a károk felmérése az al-Szalmi hajón, a tanker körzetében olajszennyezéstől tartanak, mivel a hajó teljesen fel volt töltve olajjal. A Lloyd's biztosító adatai szerint a Kuvaitban és Szaúd-Arábiában megrakodott hajó Kínába tartott.

  • Meghalt két ENSZ-békefenntartó Dél-Libanonban, de egyelőre tisztázatlan, ki felelős a támadásért. Az eset után Franciaország kezdeményezte, hogy hívják össze az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülését. Az ENSZ Libanoni Ideiglenes Erő (UNIFIL) szerint a támadásban további két békefenntartó megsérült, egyikük súlyosan. A két békefenntartó egy ismeretlen eredetű robbanásban halt meg Bani Hayyan közelében. Mindketten indonéz állampolgárok voltak – közölte Jean-Pierre Lacroix, az ENSZ békefenntartó műveletekért felelős főtitkárhelyettese.

  • A Pentagon határozottan cáfolta a Financial Times értesülését, ami szerint Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter egyik közvetítője a háború előtt jelentős befektetést próbált volna eszközölni katonai cégekbe. A tárca szóvivője, Sean Parnell kijelentette, hogy sem Hegseth, sem képviselői nem keresték meg a BlackRock-ot ilyen szándékkal.

  • Iránban kivégezhettek két férfit, akik kapcsolatban állhattak az Iráni Népi Mudzsahedek Szervezetével (Mudzsahedin-e-Khalq), amit 1965-ben alapították az Iráni Szabadságmozgalomhoz köthető baloldali egyetemisták. A kivégzett férfiak a vád szerint részt vettek több támadásban, köztük egy kormányzati épület elleni fegyveres akcióban – közölte az iráni igazságügyi hatóságokhoz köthető hírforrás - 

- olvasható a Telex hírfolyamában. 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Megbénult a szentpétervári Pulkovo repülőtér az ukrán dróntámadás miatt

A szentpétervári Pulkovo repülőtéren több mint hatvan járat fogadását és indítását halasztották el.

Trump aggódhat, egyre drágább a benzin az USA-ban

Ilyen magas árat utoljára 2022 augusztusában kellett fizetni.

Hvg: titkosított anyagok is előkerülhettek az uniós csúcsokon, amelyekről Szijjártó Péter beszámolt Lavrovnak?

Nem minden nyilvános, ami elhangzik.

Jelzésértékű üzenetet küldött Európa Iránnak

A szankciók hosszabbításáról döntöttek.

Iráni helyzet: Trump a szembenálló fél felrobbantásáról beszélt

Az elnök szerint már be is következett a rezsimváltás a közel-keleti országban. Morbid állítással is kiegészítette mondandóját.

Napi szinten fenyegeti meg a „bukott államot" Donald Trump

Kapnak némi olajat, de ennek Trump csak örül, mert kell az embereknek.

Kész az újabb vérfürdőre Irán, mint a sebzett vad

Nincs hova hátrálniuk. Ha Amerika a földjükre lép, azt még a régió egésze is megsínyli.

Sistergős üzenetet zengett a pápa, Trump lehet a címzettje

Az egyházfő szerint nem sok jóra számíthat aki háborúsdit játszik. Virágvasárnap kellett felszólaljon.

Nagyszabású katonai akciót csapott agyon Zelenszkij

Hírszerzési jelentés is készült az esetről.

Pánik az Európai Bizottságban

Kibertámadás érte az EU fő végrehajtó szervének szervereit.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG