ENSZ-bizottság: az izraeli erők szándékosan vették célba a gyerekeket

Egy ENSZ-bizottság új vizsgálata azt állapította meg, hogy Izrael szándékosan vett célba palesztin gyerekeket, és ezáltal népirtást, emberiség elleni bűntettet és háborús bűnöket követett el a Gázai övezetben, valamint háborús bűnöket hajtott végre a megszállt Ciszjordániában, adta hírül laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár a BBC-re hivatkozva.

A 94 oldalas, június 18-án közölt jelentés úgy fogalmaz, hogy az izraeli hatóságok és biztonsági erők „szándékosan hajtottak végre olyan cselekedeteket, amelyek halált és súlyos testi és mentális sérülést okoztak palesztin gyerekek százezreinek”, a gyilkolás pedig folytatódott a múlt októberi tűzszünet után is.

Élelemre váró gyerekek a Gázai övezetben, 2025. augusztus

Fotó: X/UNRWA

Az ENSZ-bizottság szerint alapos okkal jutottak arra a következtetésre, hogy ezek a cselekedetek “részei annak a szándékos stratégiának, amely azáltal akarja lerombolni a palesztinok jövőjét Gázában, hogy a gyerekeiket veszi célba”.

A bizottság mostani jelentése kiemeli, hogy a 2025 októberi tűzszünet után is folytatódik a gázai gyerekek legyilkolása, és Izrael továbbra is figyelmen kívül hagyja a tűzszünetet, ami “példa nélküli halálesetekkel, sérüléssel és traumával jár a palesztin gyerekek számára.” Izrael visszautasítja a vádakat.

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