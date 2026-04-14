Enyhébb hangnemet ütött meg a Kreml Magyar Péterrel kapcsolatban

Ez egy különös álláspont, mivel az előző kormány alatt egyáltalán nem zavarta őket mindez, mivel mind Orbán Viktor, mind Szijjártó Péter külügyminiszter többször is találkozott Vlagyimir Putyinnal és más magas rangú tisztviselőkkel Moszkvában, és hírhedten nagyon nyíltan tárgyaltak velük az uniós politikákról, beleértve a szankciókat is.

De a Kremlből érkező hangnem látszólag egyik napról a másikra kissé megváltozott, Moszkva ma azt nyilatkozta, hogy „elégedettséggel” vette tudomásul, hogy Magyarország új vezetője pragmatikus párbeszédet kíván folytatni Moszkvával.

Kicsit megenyhültek

„Egyelőre, amennyire látjuk, elégedettséggel nyugtázhatjuk, hogy Magyar hajlandó pragmatikus párbeszédet folytatni” – mondta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az újságíróknak.

„Ebben az esetben kölcsönös az akarat a részünkről, és ezt követően az új magyar kormány által megtett konkrét lépésekből fogunk kiindulni.”

Tegnapi sajtótájékoztatóján Magyart hosszasan kérdezték Oroszországgal kapcsolatos nézeteiről, és „pragmatikus” kapcsolatokra szólított fel az országok között.

(The Guardian)