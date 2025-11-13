EP-alelnök: Magyarország kész az uniós források elvesztésére

Maratoni vitát tartott az Európai Parlament szerdán a következő hétéves pénzügyi költségvetésről. Az Európai Bizottság terve szerint a tagállamok szabadabb kezet kapnának, a Parlament azonban elfogadhatatlannak tartja, hogy csökkenjen az agrártámogatások mértéke. Abban mindenki egyetért, hogy a védelmi költségvetést a többszörösére kell emelni, a Bizottság azonban nagymértékben támaszkodna a magántőkére. Szerdán a magyar jogállamiság gyengülése, és annak következményei is szóba kerültek a Parlamentben.

Ki kinek nyújt kezet az Európai Parlamentben?

Fotó: Európai Parlament / Alain Rolland

„Ha az uniós forrásokat blokkolják, vagy befagyasztják jogállamisági probléma miatt, az nekünk sem jó hír. A jogállamisági feltételrendszer szabályai azonban világosak, objektívek, és minden tagállamra egyformán érvényesek. Ha egy tagállam kormánya nem tartja tiszteletben az európai jogszabályokat, és ezzel megakadályozza, hogy a források eljussanak a kedvezményezettekhez, akkor a szóban forgó tagállam polgárai is tudják, mi a tét” – mondta szerda reggeli tájékoztatón az Európai Parlament alelnöke, Siegfried Mureșan – jelentette laptársunk a szintén a Klasszis Média lapcsaládhoz tartozó Privátbankár helyszíni tudósítója.

„Ha a magyar kormány pereskedni akarna az uniós források miatt, akkor saját magával szemben kellene jogi eljárást indítania” – tette hozzá.

„Magyarország azért veszítette el a hozzáférését például a (Regionális Partnerségi Programok) RFF-forrásokhoz, mert a kormány a bírók függetlenségét, és más európai értékeket sem tartja tiszteletben. A magyar kormány azt mondta: mi készek vagyunk arra is, hogy elveszítsük az uniós forrásokat csak azért, hogy a hatalmunkat megtartsuk. Én ezt személyesen is sajnálom: ennyi pénz még sosem volt elérhető, Magyarország pedig elszalasztotta ezt az alkalmat” – mondta Muresan.