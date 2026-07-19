Épülő atomerőmű, édesvizet előállítő üzem és két hajó is a célpontok közé került a Közel-Keleten

A The Guardian összefoglalója alapján igencsak mozgalmasan telt a vasárnap első fele az amerikai-iráni konfliktusban.
Az iráni atomenergia-ügynökség közölte, hogy az amerikai erők támadást intéztek egy építés alatt álló atomerőmű ellen az ország délnyugati részén, Kuzesztán tartományában, Darkovin közelében.
Az iráni közlemény
„erőszakos és kegyetlen, a nemzetközi jogot megsértő”
támadásról beszél.
A létesítményt négy éve kezdték építeni, a Guardian nem tudta megerősíteni az amerikai csapás hírét.
Bahrein tiltakozik
A bahreini fegyveres erők elítélték Irán
„ismételt, a civil lakosságot célzó támadásait”.
Hozzátették, hogy a bahreini légvédelmi erők elfogtak és megsemmisítettek több iráni eszközt a bahreini légtérben, de továbbra is óvatosságra szólították fel a lakosságot.
Kuvaitban fontos létesítményt találtak el
A kuvaiti áram-, víz- és megújulóenergia-ügyi minisztérium közlése szerint két napon belül másodszor ért támadás egy tengervíz-sótalanító és áramtermelő létesítményt. Az üzem területéről tüzeket is jelentettek, az elektromos hálózat stabilitásának megőrzése érdekében is be kellett avatkozni.
Rossz útra tévedtek a szorosban
Az Iráni Forradalmi Gárda (IRGC) arról tájékoztatott, hogy két, az irániak által jóváhagyott útvonalról letért hajót is „baleset” ért a Hormuzi-szorosban, másik kettő pedig úgy döntött, elhagyja a nem biztonságos útvonalat.
Az irániak szerint a négy hajó az ő figyelmeztetéseik ellenére választott nem jóváhagyott útvonalat, amerikai támogatással.
„Azokat a hajók, amelyeket az amerikaiak szavai befolyásolnak és nem biztonságos utakra tévednek, bizonyosan balalesetek fogják érni”
- olvasható az IRGC közleményében.