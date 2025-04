A KCNA észak-koreai hírügynökség szerint az észak-koreai hadsereg azt közölte, hogy katonái segítettek Oroszországnak “teljes egészében felszabadítani” a Kurszki területet, Kim Dzsongun parancsának megfelelően, adta hírül laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár a BBC-re hivatkozva. (A nyugat-oroszországi területre még tavaly augusztusban hatolt be az ukrán hadsereg.)

