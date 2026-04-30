Érdekesen látja az iráni háborút az amerikai hadügyminiszter

Az amerikai haderő készen áll felújítani az Irán elleni katonai csapásokat – jelentette ki Pete Hegseth hadügyminiszter szerdán.

A Pentagon vezetője a kongresszus alsóházának bizottsági meghallgatásán – ahol éles vitába bonyolódott több demokrata képviselővel – az iráni katonai beavatkozás mellett érvelve azt mondta, hogy

amennyiben Iránnak lenne atomfegyvere, akkor azt bevetné.

Az amerikai elnök pedig annak érdekében „szabadította el” a hadseregét, hogy tegyen valamit ebben a kérdésben, amihez korábban senkinek nem volt mersze.

A miniszter történelmi sikernek nevezte a katonai műveletet, és hozzátette: „ha arra van szükség, hogy újra meginduljunk a siker biztosítása érdekében, akkor arra felkészültünk”, valamint kifejtette, hogy a jelenleg érvényben lévő tűzszünet az amerikai blokáddal együtt erős pozíciót biztosít.

Pete Hegseth – az amerikai haderő vezérkari főnökével együtt – a 2027-es évre kért 1500 milliárd dolláros hadügyi költségvetésről szóló, 6 órán keresztül tartó meghallgatáson vett részt a képviselőház fegyveres erőkkel foglalkozó bizottsága előtt.

Szintén szerdán Marco Rubio amerikai külügyminiszter Yvette Cooper brit külügyminiszterrel tárgyalt a Hormuzi-szoros lezárása nyomán kialakult helyzetről. Az amerikai politikus közösségi oldalán megjelent bejegyzés szerint egyetértettek a hajózási szabadság helyreállításának szükségességéről.

Az amerikai-brit külügyminiszteri találkozó kapcsolódik III. Károly brit uralkodó e heti hivatalos washingtoni útjához – jegyezte meg Marco Rubio a közleményben.

 

Trump: hamarosan megoldás születhet az orosz–ukrán háború lezárására

Trump: hamarosan megoldás születhet az orosz–ukrán háború lezárására

Donald Trump szerint a közeljövőben előrelépés történhet az orosz–ukrán háború lezárása ügyében. Az amerikai elnök erről egy fehér házi eseményen beszélt, miután közlése szerint telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz államfővel.

Feloldja a zárolást Washington: Ukrajna hozzáférhet a korábban megszavazott amerikai támogatáshoz

Feloldja a zárolást Washington: Ukrajna hozzáférhet a korábban megszavazott amerikai támogatáshoz

Az Egyesült Államok ismét megnyitja a pénzcsapot Ukrajna előtt: a Donald Trump vezette adminisztráció hozzáférhetővé teszi a korábban megszavazott, mintegy 400 millió dolláros támogatási keretet, amelynek felhasználása a kijevi beszerzési döntésektől függ.

Magyar Péter jó híreket kapott az uniós forrásokról

Magyar Péter jó híreket kapott az uniós forrásokról

Hamarosan érkeznek az európai uniós források Magyarországra – közölte Magyar Péter leendő miniszterelnök, miután egyeztetett Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével szerdán Brüsszelben.  

Ursula von der Leyen nagyon aggódik az iráni helyzet miatt

Ursula von der Leyen nagyon aggódik az iráni helyzet miatt

A közel-keleti konfliktus következményei hónapokig, sőt akár évekig is érezhetők lehetnek – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén.  

Brüsszel

Migránscsempészet, üzemanyagárak, kiskereskedelmi adó – lépett Brüsszel Magyarországgal szemben

Hat kötelezettségszegési eljárás esetében hozott döntést szerdán Magyarországgal szemben az Európai Bizottság.

ukrán hadsereg

Súlyos emberhiánnyal küzd az ukrán hadsereg, már sorozótiszteket is megtámadnak

Az emberhiány túlterheli a fronton szolgáló egységeket, ami apátiához vezet.

„Kéne egy kis pénz, áruljunk fegyvert” – gondolhatták Zelenszkijék

„Kéne egy kis pénz, áruljunk fegyvert” – gondolhatták Zelenszkijék

Nekik most úgyis sok van. 

Nem akárhogy vette be az uralkodó az amerikai törvényhozás épületét

Nem akárhogy vette be az uralkodó az amerikai törvényhozás épületét

Nagyon lelkesen fogadták a királyt az államokban.

Az Egyesült Arab Emírségek kilép az OPEC-ből

Az Egyesült Arab Emírségek kilép a Kőolajexportáló Országok Szervezetéből (OPEC), valamint az OPEC+ -ból is – közölte kedden az emírségek energiaügyi minisztere.

Körvonalazódik az időpont a Magyar Péter-Zelenszkij találkozóra?

A leendő miniszterelnök beregszászi találkozót kezdeményez Volodimir Zelenszkijjel.

