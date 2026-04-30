Érdekesen látja az iráni háborút az amerikai hadügyminiszter

A Pentagon vezetője a kongresszus alsóházának bizottsági meghallgatásán – ahol éles vitába bonyolódott több demokrata képviselővel – az iráni katonai beavatkozás mellett érvelve azt mondta, hogy

amennyiben Iránnak lenne atomfegyvere, akkor azt bevetné.

Az amerikai elnök pedig annak érdekében „szabadította el” a hadseregét, hogy tegyen valamit ebben a kérdésben, amihez korábban senkinek nem volt mersze.

A miniszter történelmi sikernek nevezte a katonai műveletet, és hozzátette: „ha arra van szükség, hogy újra meginduljunk a siker biztosítása érdekében, akkor arra felkészültünk”, valamint kifejtette, hogy a jelenleg érvényben lévő tűzszünet az amerikai blokáddal együtt erős pozíciót biztosít.

Pete Hegseth – az amerikai haderő vezérkari főnökével együtt – a 2027-es évre kért 1500 milliárd dolláros hadügyi költségvetésről szóló, 6 órán keresztül tartó meghallgatáson vett részt a képviselőház fegyveres erőkkel foglalkozó bizottsága előtt.

Szintén szerdán Marco Rubio amerikai külügyminiszter Yvette Cooper brit külügyminiszterrel tárgyalt a Hormuzi-szoros lezárása nyomán kialakult helyzetről. Az amerikai politikus közösségi oldalán megjelent bejegyzés szerint egyetértettek a hajózási szabadság helyreállításának szükségességéről.

Az amerikai-brit külügyminiszteri találkozó kapcsolódik III. Károly brit uralkodó e heti hivatalos washingtoni útjához – jegyezte meg Marco Rubio a közleményben.