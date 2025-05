Erdő Péter is esélyes volt, ez történt a pápaválasztáson

A The New York Times vatikáni forrásai szerint Erdő Péter bíboros is a legtöbb szavazatot kapó jelöltek között volt a pápaválasztás első napján. Az esztergom-budapesti érsek mellett Pietro Parolin vatikáni államtitkár és Robert Francis Prevost amerikai bíboros szerepelt a legerősebb jelöltek között a szerdai első voksolás során, erről a Hvg.hu írt.

A beszámoló szerint a szerdán este kezdődő konklávén hosszasan tárgyaltak a bíborosok a feladat súlyáról, olyannyira, hogy Parolin felvetette: halasszák el a szavazást csütörtök reggelre, végül mégis sor került a voksolásra.

Erdő Péter mögött egy konzervatív csoport állt, amelynek tagja volt több afrikai bíboros is, de ez a koalíció hamar kisebbségbe került.

Csütörtök reggelre már Prevost vált az egyértelmű esélyessé. A lap szerint a szerdai vacsorán kerülte a nyílt politizálást. Megválasztásához három szavazási fordulóra volt szükség, az utolsót már elsöprő többséggel nyerte meg. Társai szerint végig nyugodt maradt, még akkor is, amikor megkapta a 89. szavazatot, amellyel elérte a szükséges többséget. A konklávé ekkor állva tapsolt, Parolinnak kellett kérnie a bíborosokat, hogy üljenek vissza, hogy befejezhessék a számlálást.

A lap úgy tudja, Prevost a konklávé előtt sok bíboros számára ismeretlen volt. Érkezése után Luis Tagle fülöp-szigeteki bíborostól kért segítséget a folyamat megértéséhez. Megválasztása után Tagle tréfásan megjegyezte neki: „Ha bármit meg akarsz változtatni a konklávé szabályaival kapcsolatban, most már a te kezedben van.” Korábbi beszámolók szerint csütörtök délben még Parolin vezetett néhány szavazattal, de végül visszalépett.