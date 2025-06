Eredménytelen lehetett Irán amerikai bombázása

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

Maszúd Peszeskján iráni elnök bejelentette, hogy országa sikeresen befejezte a háborút, amit ő „nagy győzelemnek” nevezett az iráni média szerint. Pezeskjan azt is elmondta Mohamed bin Szalmán szaúdi koronahercegnek, hogy Teherán kész rendezni a nézeteltéréseit az Egyesült Államokkal, az IRNA hivatalos hírügynökség szerint.

Miután a két ország vezetése a 12 napos háború után – amelyhez az Egyesült Államok is csatlakozott az iráni urándúsító létesítmények elleni támadással – feloldotta a hazai háborús korlátozásokat, mindkét országban győzelmet hirdettek.

E bejelentés előtt, kedden Irán és Izrael is jelezte, hogy a két nemzet közötti légiháború véget ért, legalábbis egyelőre, miután Trump nyilvánosan megfeddte őket a magyar idő szerint reggel 6-kor bejelentett tűzszünet megsértése miatt.

A bombázások csak néhány hónappal vetették vissza az iráni atomprogramot, mivel a bombázások után Donald Trump amerikai elnök közvetítésével ingatag tűzszünet lépett életbe Irán és Izrael között – számol be róla a Reuters.

