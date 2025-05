„Érezhető a pozitív dinamika” – rendkívüli esemény történhet az ukrajnai háborúban a héten

„Reális lehetőség, hogy csütörtökön közvetlenül is tárgyaljon egymással Ukrajna és Oroszország. A Putyin-Zelenszkij csúcs ugyanakkor szerintem még odébb van, ahhoz több előkészület kell” – mondta Bendarzsevszkij Anton, a posztszovjet térség szakértője laptársunk, a szintén Klasszis Médiához tartozó Privátbankár kérdésére azzal kapcsolatban, hogy csütörtökön – több mint hártom év után először – közvetlen egyeztetéseket tarthat Oroszország és Ukrajna egy esetleges tűzszünetről és a háború lezárásáról.

Az isztambuli tárgyalásokra Vlagyimir Putyin orosz elnök hívta meg Ukrajnát szombat esti beszédében. Azt nem közölte, hogy ki képviselné a Kremlt. Vasárnap Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelezte, hogy kész személyesen találkozni az orosz elnökkel a török fővárosban.

Bendarzsevszkij Anton szerint Putyin most időt akar nyerni, a béke továbbra is messze van, egy Putyin-Zelenszkij csúcshoz pedig időre van szükség. Ugyanakkor most legalább érezhető „pozitív dinamika” a kapcsolatokban.

Arra a felvetésre, minek vagy kinek köszönhető, hogy összességében mégis megindult némi közeledés és ismét megkezdődhetnek a közvetlen tárgyalások, azt válaszolta: nehéz ezt nem Donald Trumpnak tulajdonítani.

