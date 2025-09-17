Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Külpolitika Donald Trump Ursula von der Leyen Egyesült Államok Európai Unió Orosz-ukrán konfliktus

Érik az Oroszországgal szembeni 19. szankciós csomag

mfor.hu

Erről egyeztetett az Európai Bizottság elnöknője az Egyesült Államok vezetőjével.

Az Oroszországra nehezedő gazdasági nyomás fokozásáról egyeztetett Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Donald Trump amerikai elnök – erről az uniós bizottság elnöke számolt be közösségi oldalán szerda hajnalban.

Ursula von der Leyen X-bejegyzésében azt írta, jó megbeszélést folytatott az amerikai elnökkel arról, hogy a felek további intézkedésekkel fokozzák közös erőfeszítéseiket az Oroszországra nehezedő gazdasági nyomás fokozására.

Arról tájékoztatott, hogy az Európai Bizottság hamarosan bemutatja az Oroszországgal szemben bevezetni tervezett, immár 19. szankciós csomagját, amely – mint részletezte – a kriptovalutákat, a bankokat és az energiapiacot célozza meg.

Az orosz gazdaságot érintő szankciók bevezetésének fontosságát indokolva Ursula von der Leyen úgy fogalmazott: „Oroszország háborús gazdasága finanszírozza az ukrajnai vérontást, amelyet a fosszilis tüzelőanyagokból származó bevételek tartanak fenn”. Ennek felszámolása érdekében az Európai Bizottság javasolni fogja az orosz fosszilis energiaimport fokozatos kivezetésének felgyorsítását – tette hozzá bejegyzésében a brüsszeli végrehajtó testület elnöke.

(MTI)

