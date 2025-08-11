Érik Trump Nobel-békedíja?

A NATO főtitkára szerint a pénteki amerikai-orosz csúcstalálkozó „teszt” lesz Vlagyimir Putyin orosz elnök szándékainak komolyságára – Mark Rutte erről amerikai médiumoknak adott interjúkban beszélt vasárnap. A katonai szövetség főtitkára a CBS televízió vasárnapi heti politikai magazinműsorában elismerését fejezte ki Donald Trump amerikai elnöknek, hogy pénteken Alaszkában létrejöhet a találkozó Vlagyimir Putyinnal. A tervezett csúcstalálkozót fontosnak nevezte abból a szempontból, hogy a békefolyamat a „következő fázisába” léphessen.

Mark Rutte a folyamat további lépéseivel kapcsolatban kifejtette, hogy a béketárgyalásokon és tűzszüneti egyeztetéseken, a területi kérdésekről és biztonsági garanciákról szóló megbeszéléseken Ukrajnának részt kell vennie, és azt a meggyőződését hangoztatta, hogy ez így lesz majd.

A NATO főtitkára a másik interjúban, az ABC televízió politikai magazinjában Donald Trump amerikai elnök sikerének nevezte, hogy elérte a NATO-tagállamok kötelezettségvállalását a védelmi kiadások megemelésére, valamint az amerikai fegyverszállítások újraindítását. Utalva J.D. Vance alelnöknek és más amerikai vezetőknek a napokban Európában tartott megbeszéléseire fontosnak nevezte, hogy az Egyesült Államok egyeztet az európai szövetségesekkel és Ukrajnával a pénteki találkozóra való felkészülés során.

A főtitkár az ukrajnai rendezés során fontos szempontnak említette a biztonsági garanciákat Ukrajna számára, valamint annak elismerését, hogy a jövőjéről szóló döntés Ukrajna joga kell legyen, és azt, hogy nem lehet korlátozni az ukrán hadsereg létszámát, ahogy a NATO-t sem terhelhetik korlátok a keleti szárnyához tartozó tagállamokban, így Lettországban, Észtországban és Finnországban való jelenlétét illetően.

Mark Rutte kiemelte azt is, hogy a területi kérdések kiemelten fontosak lesznek a rendezés során, és megjegyezte, „el kell ismernünk, hogy ebben a pillanatban Oroszország ellenőrzése alatt tartja Ukrajna bizonyos területeit, a kérdés az lesz, hogy a tűzszünetet követően hogyan haladunk tovább, ideértve azt is, hogy mit tartalmaznak az Ukrajnának nyújtott biztonsági garancia feltételei”.

Ha nem is 24 óra alatt, de Trump eléri a békét?

Fotó: MTI/AP/Chris Seward

„Amikor az egész területi kérdésre kerül a sor, amikor annak elismeréséhez érkezünk például egy esetleges jövőbeli megállapodásban, hogy Oroszország tényszerűen ellenőrzése alatt tartja Ukrajna bizonyos területét, ennek egy tényleges elismerésnek kell lennie és nem politikai, „de jure” elismerésnek" – fogalmazott Mark Rutte. Példaként a balti államokat hozta, amelyeknek 1940 és 1991 között is működött nagykövetségük Washingtonban, amikor elismerték, hogy a Szovjetunió ellenőrzése alatt tartja a területet, ugyanakkor jogi értelemben ez soha nem volt elfogadott tény.

Okszana Markarova, Ukrajna Egyesült Államokban dolgozó nagykövete a CBS televíziónak adott interjúban azt hangoztatta, hogy amennyiben szükséges, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ott lesz pénteken Alaszkában, a Donald Trump és Vlagyimir Putyin között tervezett találkozón, ugyanakkor megállapította, hogy „a diplomácia néha különböző formátumokat és különböző találkozókat kíván meg”. Az ukrán diplomata szerint országa államfője az orosz agresszió első napjától megmutatta, hogy „kész bárhol ott lenni, hogy a béke ügyét előremozdítsa”.

A nagykövet köszönetét fejezte ki azért, hogy Donald Trump amerikai elnök szorgalmazza a háború lezárását, és megállapította, hogy J.D. Vance alelnök konstruktív tárgyalásokat folytatott a napokban az ukrán delegációval és európai vezetőkkel. Egyben reményét fejezte ki, hogy az amerikai elnök által kifejtett nyomásgyakorlás „meggyőzi majd Putyin elnököt arról, hogy itt az ideje megállítani agresszióját”.

(MTI)