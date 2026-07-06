Érkezik az ítélet: elbukik Orbán Viktor nagy harcostársa is?

A 2027-es francia elnökválasztás sorsát alapjaiban határozhatja meg a fellebbviteli bíróság keddi határozata, amely Marine Le Pen ügyében érkezhet a BBC-n megjelent hír szerint.
A Nemzeti Tömörülés vezetőjét tavaly májusban első fokon négy év szabadságvesztésre – amiből két év végrehajtását felfüggesztették – és öt év közügyektől való eltiltásra ítélték.
- Ha a másodfokú bíróság helybenhagyja ezt a döntést, az elnökválasztás egyik legfőbb várományosának számító Le Pen nem mérettetheti meg magát a voksoláson.
Bardella kerülhet nyeregbe
Ebben az esetben a párt elnöki jelöltsége automatikusan a 30 esztendős Jordan Bardellára száll, aki rutintalansága dacára szintén komoly győzelmi esélyekkel indulna.
Az eljárás alapja, hogy a vád szerint a párt 2004 és 2016 között jogtalanul,
európai parlamenti forrásokból finanszírozta saját munkatársai bérét.
Az Európai Unió pénzével való visszaélés miatt Le Penen kívül a pártot és több tucat magánszemélyt is bíróság elé állítottak.
Első fokon összesen 25 vádlottat találtak bűnösnek, közülük tizenketten nyújtottak be fellebbezést. A vádhatóság álláspontja szerint Le Pennek jogászként és aláíróként pontosan tisztában kellett lennie a szabálytalanságokkal.