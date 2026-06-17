Erős üzenetet küldtek Evianból Tel-Avivba

A franciaországi Evianban zajló G7-csúcs résztvevői közös nyilatkozatot adtak ki szerda reggeli találkozójuk előtt.

Ebben

„azonnali tűzszünetre”

szólítanak fel Libanonban.

„Libanonban támogatjuk egy azonnali, erős tűzszünet keretében a libanoni vezetés erőfeszítéseit a Hezbollah lefegyverzésére, a fegyverek állami monopóliumának helyreállítására és Libanon területi integritásának és szuverenitásának védelmére, a megfelelő nemzetközi biztonsági garanciák mellett”

- olvasható a nyilatkozatban, amely egyértelmű üzenet az izraeli kormány és Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő számára, hogy az iráni békemegállapodás érdekében hagyjon fel a libanoni hadműveletekkel, illetve vonja vissza fegyveres erőit.

Az iráni külügyminiszter kedden arról beszélt, hogy addig nem zárható le a háború, amíg Libanonban harcok dúlnak és izraeli megszállás alatt áll az ország egy része.

WATCH: Trump jokingly declares that he is „the boss” during a meeting with G7 leaders. pic.twitter.com/3flewxM5WU — Clash Report (@clashreport) June 17, 2026

(The Guardian)