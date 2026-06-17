1p
Külpolitika Izrael Közel-keleti válság Libanon

Erős üzenetet küldtek Evianból Tel-Avivba

mfor.hu

Legyen vége már. Most.

A franciaországi Evianban zajló G7-csúcs résztvevői közös nyilatkozatot adtak ki szerda reggeli találkozójuk előtt.

Ebben 

„azonnali tűzszünetre”

szólítanak fel Libanonban.

„Libanonban támogatjuk egy azonnali, erős tűzszünet keretében a libanoni vezetés erőfeszítéseit a Hezbollah lefegyverzésére, a fegyverek állami monopóliumának helyreállítására és Libanon területi integritásának és szuverenitásának védelmére, a megfelelő nemzetközi biztonsági garanciák mellett”

- olvasható a nyilatkozatban, amely egyértelmű üzenet az izraeli kormány és Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő számára, hogy az iráni békemegállapodás érdekében hagyjon fel a libanoni hadműveletekkel, illetve vonja vissza fegyveres erőit.

Az iráni külügyminiszter kedden arról beszélt, hogy addig nem zárható le a háború, amíg Libanonban harcok dúlnak és izraeli megszállás alatt áll az ország egy része.

(The Guardian)

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Megint Moszkva felé szálltak az ukrán drónok

Megint Moszkva felé szálltak az ukrán drónok

Az ukrán ügynökök pedig a Krasznodari területen ügyködtek.

Sötét fellegek gyülekeznek az iráni béke egén

Sötét fellegek gyülekeznek az iráni béke egén

Irán egy újabb feltétellel állt elő.

Már Trump is elismeri, hogy bajban van az amerikai haderő

Már Trump is elismeri, hogy bajban van az amerikai haderő

Üresek a raktárak.

Kiderült, melyik svájci városban köti a békeegyezményt az Egyesült Államok és Irán

Kiderült, melyik svájci városban köti a békeegyezményt az Egyesült Államok és Irán

A katari állam egyik svájci luxusüdülőjében tartják a pénteki békekonferenciát.

Megtámadták Moszkvát Zelenszkijék – fontos egység károsodott

Megtámadták Moszkvát Zelenszkijék – fontos egység károsodott

Több tucat drónnal csaptak le az orosz fővárosra.

Eszméletlen: a FIFA Trumpnak adhatja a foci-vb aranyserlegét

Az amerikai elnök elehet az első, aki megkaparinthatja az idei torna kupáját. 

Végleg lemondhatott Irán a legpusztítóbb fegyverről

Donald Trump amerikai elnök legalábbis erről számolt be, szó szerint. 

Foci-vb: gól nélküli csodát láthatott a világ

Foci-vb: gól nélküli csodát láthatott a világ

Fordulatok és eredmények, amiket senki sem gondolt a torna elején.

A visegrádi országok képviselőivel egyeztetett a külügyminiszter

A visegrádi országok képviselőivel egyeztetett a külügyminiszter

Orbán Anita külügyminiszter a visegrádi országok külügyi képviselőivel egyeztetett az uniós Külügyek Tanácsa ülésének margóján Luxemburgban. A megbeszélésen a magyar elnökség prioritásai és a közelgő V4-találkozó előkészítése is napirenden volt.

Újabb szankciós csomagot fogadott el az EU Oroszországgal szemben

Újabb szankciós csomagot fogadott el az EU Oroszországgal szemben

Az Európai Unió Tanácsa ma újabb szankciókat fogadott el Oroszországgal szemben az Ukrajna elleni háborúval összefüggésben. Az intézkedések az orosz hadiipart, az energiaszektort, az árnyékflottát, valamint a hibrid műveletekben és dezinformációs kampányokban érintett szereplőket is érintik.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026
Évek óta nem volt ilyen erős a forint: érdemes lehet devizában megtakarítani?

Évek óta nem volt ilyen erős a forint: érdemes lehet devizában megtakarítani?


Több éves csúcson van a forint árfolyama.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG